La Tinka es uno de los juegos de lotería más famosos en el Perú, pues todos los días miles de personas juegan con el objetivo de ganarse uno de los grandes premios económicos. Precisamente, en esta ocasión, uno de los peruanos afortunados logró llevarse S/50.000 del popular juego de azar, por lo que se atrevió a contar a los demás usuarios su particular estrategia para ganar uno de los exorbitantes premios. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles de su historia de éxito.

¿CÓMO HIZO UN PERUANO PARA LLEVARSE EL PREMIO DE S/50.000 DE LA TINKA?

A través de su cuenta oficial en YouTube, La Tinka dio a conocer al ganador de los S/50.000 de la Boliyapa luego de varios intentos frustrados por obtener uno de los premios mayores que ofrece esta popular compañía de lotería. El joven peruano no dudo en relatar su estrategia al público para llevarse uno de estos jugosos montos a casa, indicando que nunca se rindió, todo lo contrario, confió en su gran suerte y fue constante durante casi 10 años.

“Yo soy un ganador que ha jugado la Tinka Boliyapa y se ha llevado los 50 mil soles. Tengo jugando este sorteo hace más de diez años. Jugué buscando ganarme el premio mayor (el pozo millonario) y bueno, gané lo que es la Boliyapa. Es cuestión de jugar, tener continuidad y también tener la fe que sí llega (el premio). Llega en su momento”, contó.

JOVEN CUENTA SU HISTORIA DE ÉXITO TRAS LLEVARSE LOS 11 MILLONES DE SOLES DE LA TINKA

La Tinka utilizó sus plataformas digitales, exactamente YouTube para compartir la historia del suertudo joven que vive en el distrito de Comas, Lima. Él logró llevarse S/11.703.009 del pozo millonario con solo invertir S/5 que en ese momento era para su pasaje, pero tomó la decisión de invertir en esta popular lotería. Tras llevarse a cabo el sorteo, el joven peruano optó al día siguiente por revisar sus jugadas y era demasiada la emoción que no podía creer que era el afortunado del premio mayor.

“Un día saliendo del trabajo, no sabía si regresar en mototaxi o invertir ese dinerito en mi Tinka. Al final me compré una Tinka y decidí ir caminando (a mi casa). La mejor inversión que tuve en mi vida. Al día siguiente del sorteo cotejé mi jugada (…) Creí que estaba soñando o que mi celular estaba mal, pero no. Era yo (el ganador)”, dijo el ganador de la lotería.

La Tinka dio a conocer al ganador de los S/50.000 de la Boliyapa luego de varios intentos frustrados por obtener uno de los premios mayores que ofrece esta popular compañía de lotería.

Asimismo, según el joven, utilizó una ‘estrategia’ que lo ayudó a acertar los seis números de La Tinka, pues solo tuvo que marcar todas las fechas de cumpleaños de su familia, es decir, de su hijo y esposa. De esta manera, consiguió obtener este exorbitante premio.

“Los números que me dieron la suerte fueron el cumpleaños de mis hijos, el de mi esposa y el mío. Además, la cábala de Año Nuevo me sirvió: bañarme en ruda y vestirme de amarillo”, agregó. Según el afortunado, tiene pensado abrir su propia empresa con dicho dinero, también comprarle su casa propia a sus padres y realizar un viaje soñado con su esposa a las playas de Cancún.

¿CUÁNTO DINERO DESCUENTAN AL AFORTUNADO GANADOR DE LA TINKA?

El último ganador de los S/11 millones tendrá que pagar una fuerte suma de dinero de acuerdo con las normas de La Tinka y del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). El premio se encuentra sujeto a impuestos y la tasa para loterías es el 10% del valor total del monto ganado.

Esta cláusula se puede encontrar en el artículo 29 del reglamento de La Tinka: “Todos los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones de ley a cargo de los ganadores”. De tal manera, el 10% del pozo millonario sería S/1 927 863, por lo que será descontado del premio ganado y será paga.