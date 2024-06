Laura Spoya y su anécdota paranormal en el Museo del Terror

La Casa Museo del Terror que alberga descuartizados mirándote desde la cocina, cabezas colgando de cortinas ensangrentadas en el baño, un televisor de donde una cara intenta salir en la sala, un feto encerrado dentro de un frasco, entre más objetos escalofriantes, es considerado la colección más aterradora y grande del país. Precisamente, Laura Spoya junto al equipo de su programa ingresó a la terrorífica vivienda donde vivió una experiencia paranormal que probablemente no olvidará en toda su vida.

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA PARANORMAL DE LAURA SPOYA?

En la última edición de “Al Sexto Día”, se presentó un reportaje donde Laura Spoya junto a la vidente Lucrecia Black ingresaron a una de las casas con más objetos de terror y paranormales conocida como el Museo del Terror situada en una quinta en la calle Arica 680, en San Miguel. El equipo fue recibido por Emilio Obregón, de 49 años, quien en la vida diaria se desempeña como economista.

Cuando la modelo entró a la vivienda se encontró con una muñeca vudú con cuernos, cabello real, sangre seca en algunos objetos, huesos, muñecos colgados y más de 7 mil objetos que el dueño de la casa ha logrado coleccionar durante los últimos años, dejando sorprendidos a más de uno que se hallaba en la casa. Mientras la presentadora de televisión recorría junto a la vidente los espacios del inmueble presenciaron la primera experiencia paranormal, pues escucharon gritos que venían desde el segundo nivel.

Sin embargo, eso no fue todo ya que cuando estaban en otra área de la residencia, un objeto de la nada se movió asustando a los presentes que indicaron que sentían mucho dolor de cabeza y frío. Tras ello, la ex Miss Perú acompañada de su equipo se retiraron del museo. “Son más de las 4 de la mañana y hemos logrado el reto de permanecer aquí desde la medianoche. La experiencia ha sido alucinante y he visto muchas cosas el día de hoy, se ha logrado lo que queríamos ver”, contó Spoya.

¿QUÉ LE DIJO JESSICA NEWTON A LAURA SPOYA POR BAILAR “MAMARRE” EN EL MISS PERÚ?

En el programa del 15 de junio de “Al sexto día”, tuvieron como invitada a Jessica Newton donde estuvo comentando junto a Laura Spoya sobre lo sucedido en el Miss Perú 2024 que tuvo como ganadora de la corona a Tatiana Calmell. No obstante, lo que no pasó desapercibido fue el anecdótico baile que realizó la modelo junto a Guaynaa mientras se encontraba conduciendo el certamen. La reconocida directora del concurso de belleza se mostró sorprendida y a la vez molesta por lo que hizo la exreina, mencionándole que tenía que seguir un guion determinado.

“¡Casi me muero cuando te vi ahí haciendo tu mamarre! Pero no es tu cumpleaños, Laurita, no es tu cumpleaños, tú tienes que seguir el guion”, dijo Newton, enfatizando que debe seguir el formalismo y protocolo establecido del evento.

De esta manera, la también conductora de televisión no dudo en defender su situación, mencionando que su intención era relajar el ambiente que se encontraba tenso y no iba a pedir alguna música religiosa. “¡No estaban los Toribianitos! ¿Qué le iba a pedir? ¿Granito de mostaza? ¡No, no! Por eso te pedí una disculpa previamente a mi pachotada, pero a ver, era un cantante de reggaetón, ¿Cómo me vas a poner un cantante de reggaetón a mí siendo la conductora? Imposible. Además, tenía que romper un poquito la tensión, la gente estaba tensa, iba a clasificar su candidata o no”, detalló la peruana.