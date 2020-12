Hay un factor que se presenta como la principal barrera para comprar por Internet: el miedo a ser víctima de una estafa. En esta temporada de Navidad, los centros comerciales no tendrán la misma afluencia de siempre. Y así como los clientes y comercios se preparan para realizar transacciones electrónicas, los ciberdelincuentes están al acecho.

Prevenir fraudes es más fácil de lo que parece y no tienes que ser un experto en tecnología o contratar servicios adicionales para hacerlo. Diego Rodríguez, Chief Information Security Officer de B89, brinda unas recomendaciones de ciberseguridad.

“Para empezar es clave actualizar el sistema operativo de tus dispositivos (laptop y celular y las aplicaciones que utilizas para compras en internet”, señala el especialista. “Luego utiliza un antivirus que esté vigente, elige contraseñas robustas y diferentes. También presta atención a los movimientos de tu cuenta bancaria y compra desde redes wifi conocidas. Si estás en celular, mejor utiliza tu señal de datos 4G”.

Rodríguez señala algunos detalles a los que hay que poner atención. “Si recibes una oferta con descuentos de más de 50% en un producto de costo elevado, prende las señales de alerta. Lo ideal sería que puedas comunicarte con la empresa para ayudarla a prevenir cualquier ataque. La mayoría cuenta con canales anti-fraudes, pero también podrías lograrlo a través de atención al cliente”.

Asimismo, comenta que mejor no hacer clic en cualquier link que recibas. Es mejor dirigirse directamente a la web de la tienda y buscar el artículo que se quiere comprar. Si el remitente es desconocido, es mejor ni siquiera abrir el mensaje.

“Cuando algún conocido te envíe un link, no te fíes por completo. No consiste solamente en revisar si el navegador es seguro o no (puedes saber esto mirando si hay un candadito en la barra de navegación)”, señala Rodríguez. Y añade que muchas personas creen que las páginas web falsas no tendrán este candado. Sin embargo, esto solo indica que la página está protegida, pero podría ser que el ciberdelincuente lo incluyó como parte de su propia seguridad.

Diego Rodríguez concluye sus recomendaciones con dos sugerencias clave: cuando un mensaje o correo te solicite datos personales como nombres completos, documento de identidad, fecha de nacimiento; o información financiera como número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad, inmediatamente comunícate con la empresa porque posiblemente es un intento de fraude. Y también si recibes un correo electrónico para restablecer tu contraseña sin haberlo solicitado, o te notifican el bloqueo de tu cuenta y que, para desbloquearla, le des clic a un archivo adjunto o a un link. No hagas caso y elimina el mensaje.

