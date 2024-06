Piero Quispe, mediocampista que actualmente juega en el club Pumas UNAM de México, recordó recientemente su última etapa con Universitario de Deportes, donde salió campeón nacional. En una entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, habló sobre la final que disputó el 2023 ante Alianza Lima, indicando las emociones que sintió él y sus compañeros en aquellos días. En esta línea, sorprendió al señalar cuáles fueron las reacciones que tuvieron Edison Flores y Andy Polo cuando se enteraron la alineación que iba a proponer el cuadro blanquiazul en el partido de ida de los play-off.

¿QUÉ DIJO PIERO QUISPE SOBRE EDISON FLORES Y ANDY POLO RESPECTO A LA FINAL DE LA LIGA 1 2023?

El volante peruano reveló que antes de disputarse la segunda final de los play-off en el estadio Matute, a todo el plantel crema se le informó el plan que preparaba Mauricio Larriera, director técnico blanquiazul en aquel entonces. Al ver que el DT rival proponía jugar con su sistema, tanto Piero Quispe como Edison Flores y Andy Polo se sorprendieron, y acto seguido se motivaron con la idea de arruinar sus planes.

“Nosotros estábamos, Andy, el Orejas y Valera, cada uno viendo sus videos, algunos salen a la cancha y nos traen los titulares de ellos y con Andy nos dicen juegan tal, tal, tal. Quedamos sorprendidos con Andy y Edi. Dijimos: ‘Pero van a jugar con línea de 5…'. Nos miramos y dijimos: ‘Acá le sacamos la cabeza’”, reveló Quispe.

En este contexto, el mediocampista que milita en Pumas opinó que fue una mala idea la del estratega uruguayo, pues no debía improvisar en una final una fórmula que no había practicado con anterioridad, según recoge el diario Líbero.

“Jugar con línea de 5 no es fácil, tienes que entrenarlo. No vas a cambiarlo de un día para otro. Nosotros jugamos así desde el inicio con Fossati”, comentó. “El gol de ‘Edi’ fue un silencio total, tío. Silencio total. Los matamos. Ya no tuvieron reacción. Jugamos mejor que en la ida”, agregó, recordando lo que sucedió en dicha cotejo.

¿CÓMO FUE CAMPEÓN UNIVERSITARIO EN LA FINAL DE LA LIGA 1 ANTE ALIANZA LIMA?

Universitario de Deportes fue muy superior a Alianza Lima en los dos partidos que se jugaron para definir al campeón de la Liga 1 2023. En un estadio Monumental repleto de gente, los dirigidos por Jorge Fossati empezaron ganando con gol de Alex Valera de penal; sin embargo, ya sobre el final del duelo, los blanquiazules aprovecharon lo mal parado que se encontraban los cremas para realizar un formidable contragolpe y anotar el gol del empate con el pie de Gabriel Costa.

Posteriormente, en el partido de vuelta, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro merengue mantuvo la supremacía futbolística desde el comienzo, tanto así que Edison Flores rompió la paridad rápidamente apenas a los tres minutos. Luego, cuando el reloj marcaba el minuto 82, Horacio Calcaterra sacó un potente remate de larga distancia para sentenciar el 2-0.

De esta manera, Universitario impidió el tricampeonato de Alianza Lima y consiguió ser campeón luego de 10 años, además de sumar su estrella número 27 a su historia.