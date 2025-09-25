La primavera ya llegó y con ella una de las mejores oportunidades para retomar la actividad física. En este contexto, Aquaxtreme resalta que la natación es el deporte ideal para esta temporada, no solo porque refresca, sino porque aporta beneficios clave a la salud física y emocional.

Entre sus principales ventajas destacan:

Mejora la capacidad cardiovascular.

Fortalece la musculatura sin impacto en las articulaciones.

Ayuda a mantener un peso corporal saludable.

Reduce el estrés y la ansiedad.

Genera sensación de bienestar y mejora el estado de ánimo.

Es una práctica inclusiva y segura para todas las edades.

Contribuye a la prevención de accidentes acuáticos en niños.

Se recomienda iniciar esta práctica en primavera para llegar al verano con mayor preparación física y confianza en el agua. Para ello, es importante contar con lentes y gorro adecuados, mantenerse hidratado, realizar un breve calentamiento previo e iniciar con clases guiadas por profesionales certificados.

La importancia de la práctica constante se refleja también en el alto rendimiento: actualmente, varios integrantes del equipo inician su participación en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Río de Janeiro, bajo la dirección de su entrenadora María Isabel Barragán, Head Coach del Equipo Aquaxtreme, mostrando que la natación puede ser tanto un camino recreativo como una ruta hacia la alta competencia.

“El inicio de la primavera es una gran oportunidad para que más personas se acerquen a la natación, no solo como deporte competitivo sino también como un estilo de vida saludable. Desde los niños hasta los adultos mayores pueden beneficiarse de sus múltiples ventajas. Y ver hoy a nuestros deportistas juveniles compitiendo en Río es un orgullo que demuestra hacia dónde puede llevarnos la constancia en el agua”, explica Juan Cuneo, vocero de la academia Aquaxtreme.