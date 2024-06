Con capacidades exorbitantes e imponentes, los 14 estadios escogidos por CONMEBOL para la disputa de la Copa América 2024, se presentan como las espectaculares sedes que albergarán los 32 partidos del emblemático certamen desde el partido inaugural hasta la gran final. Este jueves 20 de junio debuta la Argentina de Lionel Messi, y lo hará sobre el césped de uno de los escenarios más impactantes ubicado en la Costa Este de EE.UU. que también acogerá a fanáticos durante la Copa Mundial de la FIFA en 2026. A continuación, te los mostramos en imágenes, cuál es el de mayor capacidad, cómo se llaman y mucho más.

COPA AMÉRICA 2024: ¿CUÁLES SON LOS 14 IMPONENTES ESTADIOS DE EE.UU. QUE ALBERGARÁN TODOS LOS PARTIDOS DE LA MÁXIMA CITA CONTINENTAL ORGANIZADA POR CONMEBOL?

La vigesimocuarta edición de la Copa América 2024 ha iniciado en Estados Unidos con el versus entre Argentina y Canadá que forma parte del Grupo A, y se llevó a cabo en un Mercedes-Benz Stadium multiusos como tantos otros en el país norteamericano con capacidad para más de 70 mil espectadores.

A propósito de las 14 sedes escogidas por CONMEBOL para la disputa del torneo de selecciones más antiguo del mundo, resulta importante resaltar que la gran mayoría también acoge juegos de la NFL, otro de los deportes populares en USA, y además en 2026 acogerán duelos oficiales válidos por la Copa del Mundo que la FIFA organiza cada 4 años.

En medio del partido inaugural protagonizado por Argentina y Canadá en Mercedes-Benz Stadium, te compartimos los nombres de cada imponente escenario donde se jugará la Copa América 2024, así como datos relevantes sobre ellos:

MERCEDES-BENZ STADIUM / Aforo 71,000

- Ubicado en Atlanta, Georgia, e inaugurado en 2017 siendo hoy la casa del Atlanta United (MLS) y Atlanta Falcons (NFL).

- Sede del Argentina vs. Canadá y Panamá vs. Estados Unidos.

HARD ROCK STADIUM / Aforo 65,300

- Ubicado en Miami Gardens e inaugurado en 1987.

- Es la casa de los Miami Dolphins, equipo de la NFL.

- Fue sede del Super Bowl en 6 ediciones: 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 y 2020.

- Sede de la gran final del 14 de julio y previamente del Uruguay vs. Panamá y Argentina-Perú.

METLIFE STADIUM / Aforo 82,500

- Situado en East Rutherford, Nueva Jersey siendo la casa de los New York Giants y New York Jets, dos equipos de la NFL, desde el 2010 que fue inaugurado.

- Estadio recibirá el Chile vs. Argentina, Uruguay-Bolivia y un partido de semifinales.

(Fuente: Copa América)

CHILDREN’S MERCY PARK / Aforo 18,500

- Inaugurado en 2011 y ubicado en Kansas City.

- El único compromiso que se jugará en ese estadio será el Perú vs. Canadá.

ALLEGIANT STADIUM / Aforo 65,500

- El estadio que cuenta con 44 escaleras mecánicas y más de 2300 televisores, acogerá el Ecuador-Jamaica, Paraguay vs. Brasil y un duelo por cuartos de final.

Los otros 9 escenarios donde se disputará la Copa América 2024 con grandes aforos son el AT&T Stadium, GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City también, Q2 Stadium en Austin, Bank of America Stadium (Charlotte), State Farm Stadium, NRG Stadium, SoFi Stadium, Inter&Co Stadium y el Levi’s Stadium que abrirá sus puertas para el Ecuador-Venezuela y Brasil vs. Colombia.

¿CUÁL ES LA SELECCIÓN DE FÚTBOL QUE OSTENTA MAYOR CANTIDAD DE TÍTULOS EN LA HISTORIA DE LA COPA AMÉRICA?

En 1916, Buenos Aires acogió la primera edición de la Copa América organizada por la CONMEBOL, y desde entonces se han disputado 46 más teniendo como protagonistas mayoritariamente a las selecciones que representan a Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, entre otras asociadas a dicho ente rector del fútbol sudamericano.

Habiendo superado los 100 años de fundación, el trofeo de selecciones más antiguo del continente ha sido levantado por 8 de los 10 combinados patrios participantes, pero actualmente solo dos son los que ostentan la mayor cantidad de títulos, y por ende lideran el palmarés absoluto.

Hoy resaltan en el listado de máximos ganadores de la Copa América desde 1916, las selecciones de Argentina y Uruguay por igual ya que ambas cuentan con 15 campeonatos obtenidos, siendo la última de los ‘charrúas’ en 2011 tras golear a Paraguay por 3-0, mientras la paridad por parte de la ‘Albiceleste’ llegó luego de vencer a Brasil en el mismísimo Maracaná hace 3 años.

Con Lionel Messi a la cabeza, los dirigidos por Scaloni no solo igualaron a la ‘Celeste’, y sumaron un nuevo título a sus vitrinas, sino que también cortaron una extensa sequía de 28 años sin vueltas olímpicas continentales gracias al solitario gol de Di María a los 22 minutos.

CALENDARIO DE PARTIDOS POR GRUPO, FECHAS Y ESTADIOS DONDE SE JUGARÁN TODOS LOS PARTIDOS DE LA COPA AMÉRICA 2024

GRUPO A

PRIMERA FECHA

- Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

- Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington) / 21 de junio

SEGUNDA FECHA

- Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / 25 de junio

- Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City) / 25 de junio

TERCERA FECHA

- Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / 29 de junio

- Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando) / 29 de junio

GRUPO B

PRIMERA FECHA

- México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston) / 22 de junio

- Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara) / 22 de junio

SEGUNDA FECHA

- Ecuador vs. Jamaica (Elleglant Stadium, Las Vegas) / 26 de junio

- Venezuela vs. México (Sofi Stadium, Inglewood) / 26 de junio

TERCERA FECHA

- Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin) / 30 de junio

- México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale) / 30 de junio

GRUPO C

PRIMERA FECHA

- Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington) / 23 de junio

- Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami) / 23 de junio

SEGUNDA FECHA

- Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey) / 27 de junio

- Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) / 27 de junio

TERCERA FECHA

- Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City) / 01 de julio

- Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando) / 01 de julio

GRUPO D

PRIMERA FECHA

- Brasil vs. Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood) / 24 de junio

- Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston) / 24 de junio

SEGUNDA FECHA

- Brasil vs. Paraguay (Alleglant Stadium, Las Vegas) / 28 de junio

- Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle) / 28 de junio

TERCERA FECHA

- Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara) / 02 de julio

- Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin) / 02 de julio

CUARTOS DE FINAL

- Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B / Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A (5 de julio)

- Primero Grupo C vs. Segundo Grupo D / Primero Grupo D vs. Segundo Grupo C (6 de julio)

SEMIFINALES

- Vs. entre ganadores de los partidos a jugarse el 5/07 (9 de julio)

- Vs. entre ganadores de los partidos a jugarse el 6/07 (10 de julio)

TERCER PUESTO

- 13/07 entre ganadores de llaves semifinalistas

GRAN FINAL

- 14/07 en Miami (Hard Rock Stadium)