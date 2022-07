A pocos días de estrenarse el capítulo 1054 de la manga One Piece, para sus fans es un suceso muy alentador ya que retomarán la lectura después de un mes en la cual podrán conocer el final de la batalla en la isla de Wano/Onigashima y por el cual los mantuvo en suspenso el capítulo anterior.

Además, hay mucha expectativa en este nuevo capítulo ya que habrá un hecho decisivo para la serie escrita. Eiichiro Oda, a través de una carta expresó que la introducción del capítulo 1054 sería “el inicio del fin para One Piece”. Ya salieron las primeras filtraciones de la manga y lo que se viene estará espectacular por la cual los fans no se deben perder del capítulo que se estrenará en algunos días a puertas de su aniversario.

¿CUÁNDO LEER EL CAPÍTULO 1054 DE ONE PIECE?

El capítulo 1054 de la serie One Piece se publicará oficialmente el 25 de julio en Japón. En Latinoamérica la serie escrita se estrenará el 24 de julio por diferencia de horarios con los nipones.

¿DÓNDE LEER EL CAPÍTULO 1054 DE ONE PIECE?

La serie escrita será publicada través de la revista semanal Weekly Shonen Jump de Shueisha en Japón. Sin embargo, en Latinoamérica se podrá leer la serie en las plataformas de Manga Plus

Por otro lado, por acuerdos y políticas de Manga Plus el capítulo 1051 llamado “El shogun del país de Wano, Kosuki Momonosuke” no será gratuita, así que los fans tienen aún tiempo esta semana para poder ver capítulos de la serie One Piece.

¿CÚAL ES EL ORIGEN DE LA SERIE ONE PIECE?

El origen de esta efeméride no tiene ningún misterio, simplemente se estrenó el 22 de julio de 1997 por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump y que hasta la actualidad siguen saliendo más capítulos de la serie escrita.