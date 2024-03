Actualmente, Pamela Franco y Christian Domínguez llevan una buena relación de padres, luego de que Magaly Medina emitiera en su programa imágenes donde se le ve al cumbiambero en situaciones comprometedoras con otra mujer. Ante ello, la presentadora de televisión reveló los diferentes trabajos que tiene con el objetivo de sacar adelante a su hija. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿CUÁLES SON LOS NEGOCIOS QUE TIENE PAMELA FRANCO?

Pamela Franco brindó una entrevista al diario Expreso, donde contó varios aspectos de su vida privada y profesional. Precisamente, la expareja de Christian Domínguez mencionó que por ahora se viene desempeñando en diferentes actividades, resaltando que viene de una familia humilde, por lo que no le tiene miedo al trabajo.

“Soy una ‘mil oficios’. Estoy en el programa de televisión ‘Consume Perú’; además, como imagen de varias marcas; también en activaciones, hay un emprendimiento que siempre soñé hacer y se quedó esperando por todo lo que sucedió. Provengo de una familia humilde, por eso nunca le he tenido miedo al trabajo y ahora mi principal motivación es mi hija”, precisó.

Asimismo, la cantante de cumbia explicó que tiene planeado seguir asistiendo a algunos programas para dar a conocer su música, pero sin tener que tocar el tema de su vida íntima con el integrante de la ‘Orquesta Internacional. “Ahí vamos dándole duro con los compromisos, empezando a visitar algunos programas de televisión, no para exponer mi vida, sino promocionar mi música”, dijo Pamela Franco a dicho medio.

Además, la bailarina peruana dejó en claro que ella no es dueña del chifa de Domínguez, pero sí en su momento apoyó a promocionar el local. Y es que, el actor tiene un vinculo empresarial junto al empresario Franco Cortez con la cadena de restaurantes “Tusan Wok”.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Hace unos días, la plataforma de Instarándula reveló unas imágenes donde se ve a Karla Tarazona y Christian Domínguez en un mismo gimnasio, despertando las especulaciones de las prensa y seguidores sobre una posible reconciliación. Así también lo dio a entender Kurt Villavicencio o conocido popularmente como ‘Metiche’ mientras se encontraba en vivo en su programa ‘Todo se sabe’ que entre ambos “podría pasar cualquier cosa”. Ante las declaraciones de su compañero de ‘Préndete’, Tarazona no dudo en escribir internamente a Giovana Valcárcel con el objetivo de dejar en claro todo sobre este tema.

“Yo no entiendo por qué tanta vuelta le dan al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado yo entreno con la Mackyna, eso no es novedad. Nunca hemos coincidido, casi nunca en los entrenamientos y hoy se dio porque él ha estado grabando contenido de las cosas de ellos y yo he llegado como siempre con mi amiga y nos hemos cruzado, qué hago, o sea porque él está ahí yo no entro... creo que todo el mundo sabe que yo tengo una muy buena relación con él hace mucho tiempo por el bebe”, sostuvo la actriz cómica.