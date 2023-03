¿Qué se sabe de la relación entre Karol G y Feid tras ser captados en aeropuerto de Medellín?

Los artistas colombianos, Karol G y Feid, han sido tendencia durante los últimos tiempos no solo por los éxitos que vienen cosechando sus distintas producciones, sino también por las especulaciones que confirmarían una posible relación entre ambos. Entre las pruebas habrían dedicatorias, mensajes y ahora hasta un video.

¿KAROL G Y FEID TIENEN UNA RELACIÓN AMOROSA?

En los últimos días, el perfil de Instagram que se dedica a seguir famosos, “rechismes”, publicó un video en el que se ve a Salomón Villada y Carolina Giraldo bajándose de una camioneta para luego trasladarse a un avión.

Y es que en el clip, se puede ver a la intérprete de “Te Quedó Grande” vistiendo una polera color lila, mientras el también conocido como ‘Ferxxo’ tenía una chaqueta y unos pesqueros (pantalones cortos) de estampado camuflado y una de sus características gorras.

Este video llamó la atención de los fanáticos de ambos, quienes con esta prueba, ahora sí podrían “sustentar” que la pareja de cantantes urbanos sí tienen algo. Muchas han sido las muestras de afecto entre los colombianos, pues han compartido escenario, y allí, se les ha visto muy “acaramelados” con una química que no se tiene con cualquier persona.

KAROL G HABRÍA DEDICADO UNA CANCIÓN A FEID

Y para que los rumores aumenten, el tema “Tus gafitas” de la antioqueña, quizás podría ser esa prueba que falta y que tiene en suspenso a más de un seguidor. La canción forma parte del nuevo trabajo discográfico “Mañana será bonito” de una Karol G que viene rompiendo récords en las distintas plataformas digitales, y como mucho se ha especulado, el tema estaría dedicada a ‘Ferxxo’, pues los lentes son un accesorio característico en la vestimenta del paisa.

“Te pienso cada una de mis noches, Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver, Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven. Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás, no creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer” dice la canción de Karol G, se podría contemplar que es una dedicatoria para Feid.

KAROL G ES LA PRIMERA MUJER LATINA EN EL FESTIVAL LALLAPALOOZA

Lollapalooza es uno de los festivales musicales más populares de los Estados Unidos, que desde un inicio se presentaban bandas de rock alternativo, indie y punk rock, también contaba con puestas en escena tipo stand-up y de danza; sin embargo, durante el transcurso del tiempo, la moda ha logrado que los organizadores del evento tengan la necesidad de ampliar su catálogo musical.

La edición original de Lollapalooza, que se lleva a cabo en Chicago, ha logrado expandirse a diferentes países debido a su popularidad por lo que actualmente cuenta con versiones en Brasil, Argentina y Chile. El próximo show ya tiene cartel oficial y la cantautora colombiana Karol G nuevamente hará historia, pues despupes de su victoria de ser la primera mujer latina en figurar como #1 en el Billboard tanto anglo como en el latino, se convirtió en la primera cantante latina en formar parte de los artistas que estarán en la tarima principal del evento, conforme detalló la revista Rolling Stone.

De esta manera, los colombianos parecen estar gustando y generando un trend en todo el mundo pues en el 2021, el también paisa, J Balvin, se convirtió en el primer artista latino en ser headliner en el estado anfitrión de la fiesta musical y como es habitual, el mismo regresa a su punto clave el Grant Park de Chicago, situado en el corazón de la ciudad para celebrar entre 3 y el 6 de agosto todo un acontecimiento musical.