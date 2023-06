El cantante británico Morrissey vuelve al Perú luego de 5 años para ofrecer un concierto como parte de su gira por sus 40 años de trayectoria artística.

A través de sus redes sociales, el exvocalista de The Smiths dio a conocer los países y ciudades de Latinoamérica donde realizará sus presentaciones, entre los que se encuentra nuestro país.

¿En qué países de Sudamérica se presentará Morrissey?

14 setiembre: Lima, Perú

17 setiembre: Bogotá, Colombia

21 setiembre: Santiago, Chile

23 setiembre: Buenos Aires, Argentina

27 setiembre: Sao Paulo, Brasil

30 setiembre: Brasilia, Brasil

¿Cuándo se presentó Morrissey por última vez en el Perú?

La última visita del reconocido cantante británico al Perú cuando realizó un concierto íntimo para sus seguidores en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 28 de noviembre de 2018.

El artista se presentó luciendo un pantalón jean, un polo con la inscripción ‘Morrissey’ y una polera negra. El primer tema que interpretó el exvocalista de Smiths fue ‘William, It Was Really Nothing’, el cual se llevó el aplauso de todos los presentes en el recinto de la capital.

Asimismo, entonó las canciones de la banda de culto como son ‘Is It Really So Strange?’ y ‘How Soon Is Now?’, la cuales cautivaron a los presentes.

¿Cuáles son las principales canciones de Morrissey?

Esta es una lista de las mejores canciones de Morrissey que podrán disfrutar los asistentes al concierto que realizará el próximo 14 de setiembre en nuestro país.