Paco Bazán y Jesús Alzamora continúan en el ojo público debido a las acusaciones que se han estado lanzando entre sí en las últimas semanas. Recientemente, el presentador digital tildó de “odiador de niños” al comentarista deportivo, hecho que no dejó pasar por alto Bazán, pues rápidamente respondió tal comentario despectivo en el programa de Magaly Medina, además de que también aseguró que tomó medidas legales contra el también actor. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ PACO BAZÁN A JESÚS ALZAMORA POR LLAMARLO “ODIADOR DE NIÑOS”?

En el programa del 11 de septiembre de “Magaly TV La Firme”, Paco Bazán estuvo presente para responder las acusaciones en su contra por parte de Jesús Alzamora, y en el proceso expresó su profundo desagrado por ser llamado “odiador de niños”, calificándolo de extremadamente grave y ofensivo. El conductor argumentó que dicho término es injusto y doloroso, considerando su dedicación como padre.

“Eso es muy fuerte, es agresivo y no lo merezco. Es muy grave, con los niños no. Quisiera que me demuestra por qué soy un odiador de niños. Cómo un hombre que tiene tres hijos y ha tomado la decisión de entregarle su vida a sus hijos puede ser un odiador de niños. Si todo lo que hago para ellos”, sostuvo el comentarista deportivo.

Por otro lado, y considerando esta situación, Paco Bazán anunció que tomó medidas legales para responder a Alzamora. A través de su programa “El Deportivo En Otra Cancha”, reveló que su abogado ya ha enviado una carta notarial a Alzamora, instándole a proporcionar pruebas concretas de sus afirmaciones, es decir, de que demuestre por qué es un “odiador de niños” y por qué piensa que conoce detalles personales sobre su vida.

“Prueba que yo soy un odiador de niños, prueba eso. Eso no te lo voy a pasar por alto. Prueba que yo sabía esa historia detrás de esos símbolos, en tu muñeca y en tu cuello. Prueba de que yo soy un odiador de niños, prueba de que yo destruyo familias”, sostuvo, dejando claro que no permitirá que los ataques de Jesús Alzamora ensucien su reputación.

¿POR QUÉ JESÚS ALZAMORA CALIFICÓ A PACO BAZÁN DE ‘ODIADOR DE NIÑOS’?

En primer lugar, debemos recordar los cuestionamientos que hizo Paco Bazán sobre la pulsera y cadena que siempre lleva Jesús Alzamora. “Estás confundido en la vida. Por eso usas en la mano izquierda una pulsera que representa al cristianismo y en el cuello otra que representa al budismo. Así de confundido vas por la vida”, manifestó.

Lejos de quedarse callado, Jesús Alzamora calificó a Paco Bazán de “odiador de niños”. Según el conductor de “La Lengua”, el periodista deportivo vinculó incorrectamente sus joyas, y por lo tanto, realizó un ataque a su vida personal, ya que tales accesorios simbolizan la época difícil en que le dificultaba ser padre, un hecho que aseguró haberle contado en el pasado a Bazán.

“Él es un odiador de niños, es una persona que cae tan bajo que se tiene que meter con la familia. (...) Él sabía lo que estaba haciendo (al criticarlo), sabía lo que simbolizaba este denario (se toca la muñeca), él sabía lo que simbolizaba el collar. Él lo sabía porque yo se lo dije”, sostuvo el también actor.