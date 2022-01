Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “The Witcher” llegó a Netflix con nuevos e inesperados retos para sus personajes. Yennefer de Vengerberg, el personaje a cargo de la británica Anya Chalotra, por ejemplo, sufre una transformación al conjurar un peligroso hechizo durante la batalla de Sodden, que finaliza con la derrota del ejército Nilfgaardiano.

En entrevista con Saltar Intro de “El Comercio”, la artista de 25 años contó que su paso por esta serie ha estado marcado por los cambios. Para empezar, el que representó para su vida al asumir un rol que le ha dado tanta notoriedad internacional.

Anya Chalotra, la poderosa Yennefer de Vengerberg en "The Witcher". (Foto: Netflix)

“Antes de hacer la serie no sabía que Yennefer existía porque no había leído los libros y ahora es parte de mi día a día. Mi vida ha cambiado completamente a raíz de este papel. He crecido como persona con esta experiencia, ha sido muy intensa. He aprendido a lidiar con las personas de la industria y mi he madurado en mi proceso como actriz”, dijo la actriz en el diálogo que resumimos a continuación:

- Tras dos temporadas, ¿crees haber adquirido alguna característica de tu personaje?

Yo creo que Yennefer ha hecho que me acerque a las cosas que me suceden de una manera distinta y además su confianza me ha inspirado mucho. Cuando necesito tener una actitud segura pienso mucho en su forma de ser.

- ¿Cuáles son los grandes cambios de Yennefer en esta nueva temporada?

Definitivamente es un personaje que seguirá cambiando. Pero, por ejemplo, en esta temporada la interacción que va teniendo con más personas, sus relaciones, la cambian. Pero también la ayudan a crecer y resolver muchos problemas, descubrir lo que lleva dentro. Creo que ella se da cuenta de su gran potencial y de lo que quiere para su vida.

- ¿Cómo es tu relación con los otros miembros del elenco detrás de cámara?

Somos como una familia, es adorable. Nuestro vínculo se tuvo que formar muy rápido porque es un programa grande. Tuve mucho apoyo de Henry (Cavill) y he aprendido mucho junto a Freya (Allan), somos una familia que se apoya mucho y nos animamos el uno al otro.

- El destino es un concepto muy importante en la serie, ¿tú crees en él?

Yo creo que todo pasa por una razón en la vida, pero creo que hay una línea que seguimos, porque el destino está hecho de las decisiones que tomamos. He aprendido que para tomar esas decisiones siempre debemos guiarnos por el amor y eso es en lo que yo baso mis decisiones.

- El final de la primera temporada nos deja con la expectativa de saber cómo será la relación entre Geralt y Yennefer, ¿cómo evoluciona su relación?

Con la traición (risas). En realidad, exploraremos mucho más la relación entre estos dos personajes. Es una relación muy complicada pero lo que es cierto es que tienen una enorme conexión entre ambos. Esto hace que sean vulnerables el uno con el otro y esa es la gran batalla que enfrentan. En este mundo donde todos tienen que poner una cara de valentía y sobrevivir, cada personaje tiene sus propios deseos. Ellos son quienes se pueden hacer más daño, pero también darse el mayor apoyo.

- Hasta el momento, ¿cuál ha sido la cosa más difícil al interpretar a Yennefer?

Lo más difícil creo que sería la confianza que ella tiene. La confianza puede ser utilizada como una herramienta para conseguir lo que quieres, creo que todos la usamos para diferentes cosas. No todos tenemos confianza en uno mismo para todo, sino que la usamos para determinadas cosas en determinados momentos. He aprendido mucho de la confianza en uno mismo.

- ¿La pandemia afectó la forma en que encaras el personaje para interpretarlo?

Definitivamente tenía mucha ansiedad al filmar, pero tenía que grabar y dejarlo atrás porque es mi trabajo. Eso significa tratar de mostrar la cara más real de Yennefer en la pantalla. Ha sido un tiempo muy raro para grabar, tener las mascarillas y no poder ver la cara de los otros ni tocarnos para ensayar es complicado. Al menos podíamos mirarnos a los ojos que es una de las cosas más importantes, pero no ver las expresiones faciales fue difícil. Fue un desafío que requirió mucha concentración.

- ¿Sientes que has aprendido algo nuevo con el rodaje de la segunda temporada?

Sí. De hecho, la razón por la que decidí ser actriz es porque amo los guiones que me muestran la vida de otra persona. Creo que estar tan involucrada en un proyecto tan grande me ha sumado mucho. Este es el papel que más ha cambiado mi vida.

- ¿Qué tan duro fue grabar la escena de la primera temporada en la que Yennefer pierde la posibilidad de ser madre?

Fue difícil porque soy una persona muy maternal, a pesar de que no soy madre tengo muchos sobrinos y sobrinas. Vengo de una familia donde somos muy maternales entonces pude conectar rápidamente con lo que se siente. Yo tengo una relación muy cercana con mi madre y eso influenció en mí y me permitió entenderlo de una manera más cercana.

