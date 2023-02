¿Alguna vez imaginaste ver a Elizabeth Olsen como una asesina? Pues si bien la vimos como villana en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, HBO nos trae a un plano más terrenal en donde la actriz se encargará de ser la protagonista de una nueva serie llamada “Love and Death”.

¿De qué trata “Love and Death”?

Elizabeth Olsen hará el papel de Candy Montgomery, una señora que es acusada de hacer un asesinato brutal a su vecina, hecho que la lleva a ser catalogada como “la asesina del hacha”.

Esta serie está basada en un hecho real y es que la pareja conformada por Candy y Pat Montgomery vivió un momento muy complicada con el matrimonio de Betty y Allan Gore ya que una infidelidad lleva a Candy a coger la herramienta con la que cometería el asesinado.

Tráiler oficial de “Love and Death”

¿Dónde ver “Love and Death”?

La serie protagonizada por Elizabeth Olsen la podrás ver a través de HBO Max.

