Durante la última semana, el gigante del streaming Netflix estrenó su nueva comedia “Murder Mystery 2″ al lado de las estrellas del género Jennifer Aniston y Adam Sandler. Esta historia ha cautivado al público y acumuló más de 60 millones de horas visualizadas durante su primera semana -42 milliones fueron es su primer fin de semana en el servicio-. En ese sentido, Netflix reveló las películas y series que pertenecen al Top 10; entre las cuales, además, se ubican “Luther: Cae la noche” y “El agente nocturno”, entre otros.

Sin embargo, estos no son los únicos proyectos que han logrado acaparar la atención de los suscriptores del servicio durante la última semana. Conoce aquí nuestro repaso por los lanzamientos más vistos en Netflix entre el lunes 27 de marzo y el domingo 2 de abril.

En esta última semana, con un total de 64.4 millones de horas visualizadas, la película “Murder Mystery 2″ ocupó el primer lugar del Top 10 de Netflix. A continuación, se ubica la primera entrega de la misma saga “Murder Mystery”; así como “Luther: Cae la noche”, “I See You” y el filme animado “The Magician’s Elephant”.

Mientras tanto, la importante lista es completada por “Minions: The Rise of Gru”, “Hotel Transylvania 2″, “Dragged Across Concrete”, “Trolls” y, el último lugar es para “The Bourne Legacy” protagonizada por Jeremy Renner.

Por el lado de las series en inglés, la producción con Gabriel Basso “El agente nocturno” consiguió el primer lugar del Top 10 de Netflix con 216 millones de horas visualizadas. Seguidamente, se ubica la temporada 4 de “Love Is Blind”, la segunda entrega de “Shadow and Bone”, “Unseen” y “You 4″ con Penn Badgley.

Siguiendo con la tendencia de las series televisivas con más visualizaciones, está el drama médico “Emergency: NYC”, “Wellmania”, “Merlina”, “Unstable” y la tercera temporada de “Outer Banks” -estrenada el pasado 23 de febrero-.

Netflix considera, además, las películas en idioma no inglés dentro de su Top 10 global. En esta semana, “Kill Boksoon” con la actriz Jeon Do-yeon se posicionó en el primer lugar con 19.6 millones de horas en visualización. “Chor Nikal Ke Bhaga”, “Emergencia en el aire”, “Johnny” y “Furies” ocupan los siguientes puestos.

En tanto, la ganadora del Oscar 2023 a Mejor película extranjera “All Quiet on the Western Front” (“Sin novedad en el frente” en español) continúa dentro de la importante lista. “Still Time”, “In His Shadow”, “Faraaz” y “Labyu With An Accent” completan el Top 10 de Netflix.

En relación a las series más vistas de habla no inglesa a nivel global, la primera en la lista es “¿De quién huimos, mamá?” con Melisa Sözen al acumular 35.8 millones de horas en visualización. Enseguida se ubica la primera temporada de “The Glory”, “Soy Georgina 2″, “Curso Intensivo de Amor” y “Sky High: The Series”.

Para completar el Top 10 están “Invisible City 2″, “Divorce Attorney Shin”, “Close to Home: Murder in the Coalfield”, la segunda temporada de “Wrong Side of the Tracks” y “From Me to You: Kimi ni Todoke”.

¿Cuáles son las series y películas más vistas en Perú?

El gigante del streaming también incluye en el Top 10 a las películas y series más vistas por cada país. En el caso de Perú, entre el lunes 27 de marzo y el domingo 2 de abril, la cinta con mayor número de horas en reproducción fue “Emergencia en el aire”, dirigida por el cineasta surcoreano Han Jae-Rim. Enseguida se ubica “Murder Mystery 2″ con Aniston y Sandler, “El vuelo de los ladrones”, “Murder Mstery” y “Kill Boksoon”.

La importante lista es completada por “El mundo mágico de Terabithia”, “Luther: Cae la noche, “El perfume: historia de un asesino”, la cinta animada “Sing: ¡Ven y canta!” y, por último, “Dioses de Egipto”.

En relación a la categoría de series más vistas en Perú, la primera temporada de “El agente nocturno” se ubicó en el primer lugar. Las siguientes en la lista son “Soy Georgina 2″, “Curso Intensivo de Amor”, “Pablo Escobar, el patrón del mal” y “Hasta que la plata nos separe”.

Asimismo, en el Top 10 de Netflix se ubica la tercera temporada de “La Reina del Sur”, “Pasión de Gavilanes”, primera temporada de “La Gloria”, “¿De quién huimos, mamá?” y, por último, la primera temporada del reality “Soy Georgina”.

