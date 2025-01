“Besos, Kitty” fue un gran éxito para Netflix. No solo trajo de regreso a un querido personaje de su ya de por sí muy popular saga “To All the Boys I’ve Loved Before”, sino que logró conectar con la cada vez más grande audiencia de fans que tienen los K-Dramas y bandas de K-Pop.

Protagonizada por Anna Cathcart, la serie nos vuelve a presentar a Kitty Song Covey, la hermana menor de Lara Jean, el personaje de Lana Condor en “A todos los chicos de los que me enamoré”. Pero, en esta historia, Kitty ha cruzado el océano para estudiar en la Korean Independent School of Seoul (KISS), donde se enfrentará al cambio de cultura, pero también conocerá nuevos amigos y amores.

La primera temporada, estrenada en 2023, logró más de 72 millones de horas de reproducción y fue Top 10 en 90 países. Se espera que los nuevos episodios logren replicar ese suceso.

Sinopsis

Esta es la sinopsis de la nueva temporada de “Besos Kitty”:

“La joven celestina Kitty Song Covey vuelve a Seúl para estudiar un nuevo semestre en la KISS. Por primera vez en mucho tiempo, está soltera y viene dispuesta a empezar de cero: se acabaron los juegos y los dramas. Puede que quede con alguien de vez en cuando, pero nada serio. Ahora bien, el amor no es lo único que le preocupa en la vida: una carta antigua de su madre la obliga a embarcarse en una locura de viaje, y las caras nuevas de la KISS traen cambios. Cuando salen a la luz los secretos y los vínculos se ponen a prueba, Kitty se dará cuenta de que la vida, la familia y el amor son más complicados de lo que había imaginado”.

Fecha y hora de estreno

Los nuevos episodios de “Besos, Kitty” estarán disponibles en Netflix desde el jueves 16 de enero en los siguientes horarios por país:

Perú: 03:00 horas.

03:00 horas. México: 02:00 horas.

02:00 horas. Colombia: 03:00 horas.

03:00 horas. Ecuador: 03:00 horas.

03:00 horas. Argentina: 05:00 horas.

05:00 horas. Chile: 05:00 horas.

05:00 horas. Venezuela: 04:00 horas.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos que forman parte de “Besos, Kitty 2″:

Anna Cathcart (Kitty Song Covey)

Minyeong Choi (Dae)

Gia Kim (Yuri)

Sang Heon Lee (Min Ho)

Anthony Keyvan (Q)

Regan Aliyah (Juliana)

Audrey Huynh (Stella)

Peter Thurnwald (Alex) con Sasha Bhasin (Praveena)

Joshua Lee (Jin)

Jocelyn Shelfo (Madison)

Michael K. Lee (Profesor Lee)

Philippe Lee (Sr. Moon)

Se ha confirmado la participación especial de Noah Centineo en el rol de Peter Kavinsky en esta segunda temporada.

Noah Centineo