El capítulo 1138 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado después de que Luffy y sus amigos lleguen al lugar donde se encuentran los Caballeros Divinos y Figarland Shamrock.

Capítulo 1138 de “ONE PIECE”

Capítulo 1.138: “Harley”

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 24 “Yamato y los demás encuentran a Who’s Who en la base secreta. Who’s Who viste ropa típica de Wanokuni (aunque sigue llevando su máscara) y está bebiendo con sus subordinados y unas geishas.

”El capítulo comienza donde terminó el anterior. Loki sigue consciente y le pregunta a Shamrock si tiene alguna relación con el pirata “Akagami Shanks”.

Loki: “Los grandes piratas y los Tenryuubitos son seres totalmente opuestos, ¿cómo es posible que tengáis la misma cara!?”

Shamrock revela que Shanks es su hermano gemelo pequeño y que creció separado de él. Shamrock dice que Shanks regresó una vez a Mary Geoise, pero que prefirió seguir viviendo en este sucio mundo inferior (no vemos ningún flashback de esto, es solo diálogo).

Loki remarca lo divertido que es para él que ahora tenga rencor por ambos hermanos. También jura que vengará a todos sus amigos animales.

Shamrock: “¿Me estás amenazando?”

Gunko: “Jefe, no pierdas el tiempo con alguien como él.”

Shamrock: “Lo sé. No hay necesidad de que le ataque directamente... “Cerberus”.”

Shamrock desenvaina su espada y de ella surge un gran perro gigante de 3 cabezas llamado “Cerberus” (en este capítulo no se aclara si es el poder de una “Akuma no Mi” o no). Este Cerberus se parece al zombi de Moria, pero luce mucho más amenazante. Cerberus tiene nubes negras flotando alrededor de su cuello, y de sus 3 bocas, salen 3 espadas.

Gunko crea un “pájaro” muy grande con sus flechas. Antes de marcharse, Shamrock ordena a las 3 cabezas de Cerberus que se separen de su cuerpo (las 3 salen volando) y luego hace que el cuerpo de Cerberus regrese a su forma de espada. Shamrock y Gunko se montan en el “pájaro flecha” y este echa a volar.

Shamrock: “Si sobrevives a esto, siéntete libre de buscarme para vengarte. Entonces yo mismo seré tu oponente...”

Loki: “De ninguna manera. Tienes que estar de broma...

¡¡¡No puede ser...!!! ¡¡¡Como me apuñale eso, lo voy a pasar mal!!!“

Las 3 cabezas de Cerberus (con las espadas en sus bocas) giran en el aire y vuelan hacia Loki a toda velocidad. Finalmente las 3 cabezas perforan con sus espadas el torso de Loki.

Loki: “¡¡Malditos seáis!! ¡¡¡Tenryuubitos!!! ¡¡¡MALDITOS SEAN!!!”

Shamrock y Gunko hablan mientras se marchan volando del “Inframundo”.

Shamrock: “Aplastarlos de forma inmediata parece que será complicado.

Empezaremos capturando a los niños primero... Llama a una persona más..."

Gunko: “Entendido... ¿A quién quieres elegir?”

Pasamos al “Castillo Aurust”. Luffy y su grupo están hablando con los guardias gigantes que Luffy encontró en el capítulo anterior.

Luffy está muy enfadado porque los guardias gigantes dicen que fueron atacados por “Akagami” Shanks. Luffy no puede creerse que Shanks haya hecho algo así, y les habla de lo genial y honorable que es Shanks. Nami se ríe al ver a Luffy tan enfadado.

Nami (riéndose): “Confías mucho en Shanks, ¿a que sí?”

Luffy (enfadado): “¡¡Por supuesto!! ¡¡Nami!! Tú también te enfadarías si alguien dijese cosas malas de Mori-mère, ¿verdad!?”

Nami: “Es Bell-mère...”

Gigantes: “Entonces... es alguien idéntico a él... O puede que sea su hermano...”

Luffy: “El hermano de Shanks... Si de verdad existe, solo puedo imaginármelo como una buena persona. Pero nunca le escuché hablar sobre su familia. Parece que siempre ha estado en un barco pirata desde que era niño...

Creo que su “familia” son Roger, Rayleigh... ¡¡Toda la tripulación de los Piratas de Roger!! ¡Excepto Buggy, claro!"

Mientras Luffy habla de los “Piratas de Roger” la escena cambia de inmediato al hombre misterioso que vimos unos capítulos antes. Aunque solo le vemos de espaldas, se ve claramente que es la misma persona que bebía con Crocus en la portada del capítulo 631. Este hombre misterioso camina junto a las escaleras del “Aurust Castle” y ya está muy cerca de la puerta principal.

¡Este mural tiene una importancia histórica notable, así que es uno de los patrimonios culturales de este país!

Se estima que se dibujó entre hace 800 y 900 años.

Si eso es cierto... ¡Entonces es del mismo período que el “Siglo Vacío”...!

Franky: “¡¡Qué!!?

¡¡Entonces tenemos que enseñárselo a Robin, luego se lo contaré...!

Pero son algo extraños para ser dibujos de Elbaph... No me parece que todos sean “gigantes” en los dibujos."

Pasamos a Franky que está examinando el “Arbol del Tesoro Adam” junto a Ripley. Franky ve un gran mural pintado en el árbol.

Ripley: “Parece que son dibujos de niños de hace mucho tiempo, que se han fosilizado y se han convertido en parte de la corteza. ¡Este mural tiene una importancia histórica notable, así que es uno de los patrimonios culturales de este país! Se estima que se dibujó entre hace 800 y 900 años. Si eso es cierto... ¡Entonces es del mismo período que el “Siglo Vacío”...!"

Franky: “¿¡¡Qué~~~!!? ¡¡Entonces tenemos que enseñárselo a Robin, luego se lo contaré...!! Pero son algo extraños para ser dibujos de Elbaph... No me parece que todos sean “gigantes” en los dibujos."

Mientras Franky habla, vemos algunos dibujos del mural: una princesa sirena, un robot parecido a Emeth y una criatura con orejas extrañas.

Ripley: “Estoy de acuerdo...

¡¡Aunque las guerras entre diferentes razas no son algo inaudito en nuestra historia conocida, no debería haber existido ninguna unión entre razas...!!

Lo que hace aún más seguro que estas pinturas no sean más que simplemente dibujos hechos por niños.“

Pasamos ahora a la “Escuela de la Morsa”. Allí vemos a niños jugando y a Ange dando clases.

En la “Biblioteca del Búho” Saul saca el libro “Harley” con los textos sagrados de Elbaph y se lo enseña a Robin. Es un libro extremadamente antiguo que tiene un símbolo del “Sol” en la portada (es como el símbolo que había en la iglesia de Kuma en su pasado).

Saul explica que existen muchas interpretaciones sobre el “Dios Sol”, pero tanto él como su ritmo, aparecen en leyendas por todo el mundo. “Harley” tiene 3 capítulos y cada uno representa “un mundo”. Se dice que el tercer capítulo trata sobre el mundo en el que viven actualmente, y que el final del capítulo, predice lo que aún no ha sucedido.

Robin mira el libro “Harley” y dice...

Robin: “¡¡Voy a leerlo ahora!!”

En la ABSOLUTA Y MARAVILLOSAMENTE ÉPICA página doble final del capítulo, vemos el mural completo que está viendo Franky acompañado del texto del libro “Harley” traducido por Robin. Es complicado describir el contenido del mural porque tiene muchos detalles, pero lo intentaré.

El “Árbol del Tesoro Adam” está en el centro del mural y lo divide en 2 partes. Sobre el árbol hay un monstruo/demonio alado que escupe fuego por la boca.

En la parte derecha del mural podemos ver diferentes cosas. Por un lado vemos una gran ciudad atacada por una serpiente gigantesca, por el otro lado vemos un arca con un rey, ángeles y animales. En esta parte también podemos ver la Luna y a gente haciendo ofrendas (que parecen estrellas). Esta última parte es parecida a los dibujos que encontró Enel en el mural de la Luna.

En la parte izquierda del mural vemos una gran batalla. Aquí podemos ver a Nika (o Joy Boy) luchando contra un enorme demonio alado que tiene el Sol en sus manos. Nika está luchando junto a gigantes (uno de ellos con cuernos), samurais, lunarias, Minks, una princesa sirena acompañada de criaturas marinas, un robot parecido a Emeth y muchos barcos llenos de humanos (uno de ellos parece que es de Arabasta),

Y esto es lo que dicen los textos sagrados de “Harley”...

[El Primer Mundo]

En la tierra hay llamas. La humanidad, dominada por el deseo, tocó el sol prohibido.

Los esclavos oraron, y con su deseo, apareció el “Dios del Sol”.

El dios de la tierra se encolerizó. Junto a la serpiente de grandes llamas del Infierno, envolvieron el mundo con muerte y oscuridad.

Ya no podrán encontrarse.

[El Segundo Mundo]

En la nada hay aliento.

El dios del bosque envió a sus demonios.

El sol solo extendió el fuego de la guerra.

La gente de la media luna soñó. La gente de la luna soñó.

Los hombres mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se enfureció.

Ya no podrán encontrarse.

[El Tercer Mundo]

En el caos hay vacío. Y un incómodo remanente recuerda el día prometido.

Se escucha la voz de la media luna.

El “Dios Sol” baila y ríe, guiando al mundo hacia el fin.

El sol regresará llegando una nueva mañana.

Se volverán a encontrar.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1137 de “ONE PIECE”

El capítulo 1138 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 2 de febrero. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1137 de One Piece, titulado “Aparece Shamrock”, se centra en la llegada del grupo de Luffy al Castillo Aurust en Elbaf y el enfrentamiento entre Loki y los Caballeros Divinos.

Resumen por partes:

Llegada al Castillo Aurust: Luffy y su grupo llegan al castillo, encontrándolo dañado y con señales de una feroz batalla. Road explica que estas marcas son de la pelea entre Loki y el Rey Harald. Se revela que el rey era un hombre pacífico que se quitó los cuernos (símbolo de la tribu de gigantes ancestrales) para olvidar tiempos de guerra. También se menciona que Hajrudin es medio hermano de Loki.

Luffy y su grupo llegan al castillo, encontrándolo dañado y con señales de una feroz batalla. Road explica que estas marcas son de la pelea entre Loki y el Rey Harald. Se revela que el rey era un hombre pacífico que se quitó los cuernos (símbolo de la tribu de gigantes ancestrales) para olvidar tiempos de guerra. También se menciona que Hajrudin es medio hermano de Loki. Flashback de Road y Hajrudin: Se muestra un flashback de Road siendo acosado de niño y cómo Hajrudin lo defendió, mostrando su sueño de unir a todas las tribus de gigantes.

Se muestra un flashback de Road siendo acosado de niño y cómo Hajrudin lo defendió, mostrando su sueño de unir a todas las tribus de gigantes. Enfrentamiento en el Inframundo: Loki se enfrenta a Gunko, una miembro de los Caballeros Divinos. Gunko, usando sus poderes (que implican crear flechas que marcan la trayectoria de sus ataques), domina a Loki. Se revela que los Caballeros Divinos le ofrecen a Loki unirse a ellos.

Loki se enfrenta a Gunko, una miembro de los Caballeros Divinos. Gunko, usando sus poderes (que implican crear flechas que marcan la trayectoria de sus ataques), domina a Loki. Se revela que los Caballeros Divinos le ofrecen a Loki unirse a ellos. Revelación de Shamrock: En una doble página, se revela la identidad del líder de los Caballeros Divinos: Figarland Shamrock, quien es idéntico a Shanks pero sin la cicatriz, con el pelo más largo y con ambos brazos. Shamrock declara la intención del Gobierno Mundial de controlar a los guerreros de Elbaf.

Puntos clave:

El Castillo Aurust muestra las cicatrices de la batalla entre Loki y el Rey Harald.

Se profundiza en la historia del Rey Harald y su pacifismo.

Se revela la relación entre Hajrudin y Loki.

Gunko demuestra su poder al dominar a Loki.

Se presenta a Figarland Shamrock, líder de los Caballeros Divinos, con un gran parecido a Shanks.

El Gobierno Mundial busca controlar a los guerreros de Elbaf.

En resumen, el capítulo establece el escenario para un conflicto mayor en Elbaf, con la aparición de los poderosos Caballeros Divinos y la revelación de su líder, Shamrock, quien guarda un sorprendente parecido con Shanks.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)