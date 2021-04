Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se actualizó tras anuncio de nominados al Oscar 2021.

Los comentarios de la crítica sobre el filme The United States vs. Billie Holiday ––una producción original ya disponible en la plataforma por streaming Hulu–– aparecieron en los últimos días y se podría decir que los resultados se encuentran en lados opuestos. El debut en la actuación de la cantante Andra Day con el papel de Billie Holiday es ampliamente alabado y le ha valido llevarse el Globo de Oro 2021 como mejor actriz dramática y ser nominada al Oscar 2021, pero la dirección de Lee Daniels no va por el mismo camino.

“Deslumbrante”, calificó David Rooney de “The Hollywood Reporter” la actuación de Andra Day. La página Cinemablend recoge: “Tiene toda la confianza del mundo y una fuerte presencia dramática” (Eric Eisenberg de “CinemaBlend”) y “Day encarna a Holiday como un retrato de coraje a pesar de todo lo demás” (David Ehrlich de “IndieWire”).

“Lo mejor de la cinta es ver a Day cantando como Holiday en el escenario —perfectamente arreglada con su labial rojo y grandes flores sobre la oreja derecha— mientras mira a los hombres de su vida sentados en mesas de bar determinando el destino de ella”, escribió Mark Kennedy de AP.

Este es el espíritu de quienes critican el lado negativo de la película y resaltan la falta de consistencia narrativa, desorden y una mala construcción de personajes.

The United States vs. Billie Holiday está basada en el libro de Johann Hari Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs (2015).

Andra Day y el costo de ser Billie Holiday

¿Cómo superar a Diana Ross, estrella de The Supremes, en su interpretación de la reina del jazz Billie Holiday en Lady sings the blues (1972)? Actuación que, por cierto, le valió una nominación a los Premios Oscar. Quizá poniendo a la cantante y ahora actriz Andra Day al borde del colapso.

The United States vs. Billie Holiday recoge los últimos años de la extrema vida de Billie Holliday (su adición a la heroína y al alcohol adelantaron su muerte) y su papel en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en los años 30.

Billie Holiday (1915-1959) es considerada entre las principales cantantes de jazz en el mundo. Una trágica vida y sus problemas con las drogas y el alcohol adelantaron su muerte. (Foto: Wikimedia)

Para su caracterización Day tomó drásticas medidas. No quería encarnar un cuerpo deportivo y sano que podría resultar inverosímil en la construcción del personaje, así que adelgazó varios kilos para acercarse físicamente a la Holiday que llevaba sobre sí una vida de excesos de drogas y alcohol. Pero eso no fue todo. Day comenzó a fumar y beber, hábitos que mantuvo con el objetivo de entrenar para el papel, lo cual logró de manera extraordinaria según los comentarios de la crítica, pero le costó mucho salir de él.

Cuenta el director, Lee Daniels, que en un momento de las grabaciones se preocupó mucho por Day pues su estado de salud estaba evidentemente afectado así como su estabilidad emocional: Day no podía dejar de ser Billie Holliday.

La cantante Andra Day está nominada al Oscar 2021 a mejor actriz por su papel como Billie Holiday.

“Me asustó mucho cuando nos acercábamos al final. Una de las últimas cosas que filmamos era ella cantando All of Me y le dije, ‘es hora de que liberes a Billie. Tienes que cantarla como Andra ahora’... No podía hacerlo, no podía dejar a Billie y ella sabía que me había decepcionado, así que se puso a llorar”, contó el director según la Associated Press.

¿Cómo la canción Strange Fruit se convirtió en un himno de lucha?

En una reunión promocional del filme con el elenco de The United States vs. Billie Holiday, Andra Day y Lee Daniels recordaron el importante papel que jugó Billie Holiday en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en aquellos duros años de lucha contra el racismo en el sur de los Estados Unidos.

“El propósito es reivindicar su legado. Al ver la película el mundo comenzará a conocerla como la madrina de los derechos civiles”, dijo la protagonista sobre Billie Holiday. “La canción Strange Fruit es el eje del movimiento de los derechos civiles, es nuestra primera canción de protesta”, resalta Andra Day sobre la canción interpretada por Holiday en 1939, y que hoy es el himno de la lucha civil contra el racismo en un contexto terrorífico donde las personas no valían lo mismo y los afrodescendientes, nada.

El guión fue escrito por Suzan-Lori Parks, la primera mujer afroamericana en ganar un Premio Pulitzer de Drama.

Eran linchados, destrozados, asesinados y colgados en los árboles (las frutas extrañas, dura metáfora cantada por Holiday), hechos deleznables que dieron origen a la dolorosa letra Stange Fruit: “De los árboles del sur cuelga una fruta extraña / Sangre en las hojas y sangre en la raíz, / Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur, / Extraña fruta que cuelga de los álamos”.

Billie Holiday murió a los 44 años de cirrosis hepática después de ser arrestada supuestamente por posesión y consumo de heroína. Pero, en la escena del arresto a Holiday en The United States vs. Billie Holiday mientras la cantante se encontraba sobre el escenario y entona Strange Fruit frente al público, se entiende que en realidad la apresaron como castigo por enunciar este himno de protesta, callando así la voz de la estrella del jazz, pero no su espíritu de lucha que permanece.

