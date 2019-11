De Rosita Yimura no existen muchas fotos. La que María José García Miró (33) incluye en su primer libro tiene una historia detrás: la encontró en una pared en el C. C. Peruano Japonés, la retrató con su cámara y luego la pasó a blanco y negro. Escribir un libro sobre cocina nikkei a miles de kilómetros de distancia requiere tener esa clase de astucia. María José aprovechó todos y cada uno de sus viajes a Lima para continuar con su exploración y su búsqueda. Contactó a cocineros, a sus familiares, a gestores y a protagonistas a través de cientos de llamadas telefónicas, correos e incluso redes sociales. Algunos –muchos– de ellos la ayudaron a enriquecer su red de contactos. El resultado es Nikkei: la gastronomía japonesa y peruana dialogan, una investigación sostenida sobre los principios de El Bulli Lab, el proyecto de innovación gastronómica en una plataforma digital que se desprende de El Bulli Foundation (Fundación El Bulli). María José llegó ahí hace tres años, casi por casualidad.

Ferran Adrià y María José en pleno trabajo de investigación.

En 2013 había partido a San Sebastián a estudiar un máster en el Basque Culinary Center. Las cosas siguieron su curso hasta que un día su madre le envió un artículo de El Comercio donde se anunciaba que el cocinero Ferran Adrià abriría una fundación. Sin dudarlo, María José les escribió. Enorme fue su sorpresa cuando la invitaron a hacer una pasantía. Hizo sus maletas, partió con destino a Barcelona y no volvió a mirar atrás. El libro –el primero en su trayectoria– no solo lo ha escrito, sino también diagramado ella misma. El objetivo detrás del proyecto es analizar, entender lo que es la cocina nikkei a través de la metolodología sapiens, un análisis completo que examina aspectos como el léxico o la historia hasta los productos, las técnicas, los protagonistas e incluso el ambiente de un restaurante nikkei. No hay un solo detalle que se escape.

El libro se puede encontrar en la librería Babel, de Miraflores. SOMOS > KAREN ZARATE | KAREN ZARATE

¿Cómo llegó hasta ahí? El grupo Adrià tiene un restaurante de cocina nikkei en Barcelona llamado Pakta. A Ferran se le ocurrió que sería interesante para María José aplicar ahí lo aprendido. El resto de la historia se escribió sola.

El objetivo detrás del proyecto es analizar lo que es la cocina nikkei a través de la 'metolodología sapiens'.

EL LIBRO:

Nikkei: la gastronomía japonesa y peruana dialogan

Autora: MARÍA JOSÉ GARCÍA MIRÓ /BULLIPEDIA

A la venta en librería Babel (Coronel Inclán 300, Miraflores).