Esta es la historia de una cocinera que no quería entrar a la cocina. Elena Santos le había pedido a su madre estudiar Secretariado porque estaba segura de que a ese oficio se dedicaría toda su vida. Terminó la carrera, aunque nunca pudo ponerla en práctica del todo. Así que estudió Inglés para ser traductora, pero seguía ocurriendo lo mismo: ahí no era. Llamémosle destino, oportunidad o circunstancia: el lugar al cual pertenecía la estaba esperando desde hacía tiempo. Al fin y al cabo, no se es hija de Teresa Izquierdo -la mujer más emblemática que la cocina criolla haya visto jamás- en vano.

El Rincón que no Conoces abrió sus puertas en 1978 cuando Elena aún era bastante joven. Por aquellos años, Teresa -ya famosa por sus almuerzos y banquetes de comida peruana- había decidido apostar por un negocio propio, impulsada por su madre. El de ellas era un matriarcado fuerte y valiente, sostenido en el trabajo, sí, pero también en el profundo amor que se tenían y se profesaron de generación en generación. Quizá ese fue siempre el ingrediente secreto en esta mesa. Otras entradas incluyen papa a la huancaína, ocopa con maní y anticuchos. / Heroina Estudio Teresa, finalmente, convenció a Elena de entrar al restaurante con una estrategia que -quién sabe- respondía a un plan superior. "¿Por qué no empiezas como cajera? Así vas a ganar tu propio dinero", le dijo entonces. Una vez ahí, la incorporación de Elena al servicio de cada almuerzo fue dándose de manera natural. Sin duda, la figura principal era su madre, pero poco a poco ella también logró hacerse con un nombre propio, especialmente por sus postres. Una de las estrellas de este rincón: el tamalito verde hecho en casa. / Heroina Estudio Juntas fueron cocinando un legado criollo que se respira en cada rincón -valga la redundancia- de este mágico espacio. Pero un día las cosas cambiaron. La partida de Teresa, hace ya doce años, todavía mueve sentimientos en Elena con los que ha aprendido a convivir. Su madre está con ella todos y cada uno de los días, pero cada vez se siente más libre, más ella. Son escasos los restaurantes que logran cumplir 45 años de servicio ininterrumpido y en El Rincón que no Conoces quieren celebrarlo como saben: con buena comida y buena atención. A su carta habitual de platos criollos se suman algunas novedades, como un osobuco con tagliatelle al jugo, un cordero a la jijuna con yuca y arroz, y una causa acebichada (las causas son cosa seria por aquí) que se ha convertido en uno de los platos más pedidos. Sea lo que fuera que pida, no puede salir de ahí sin probar un tacu tacu. Teresa, desde el cielo, seguro nos ve y se saborea. // Además… Dirección: Bernardo Alcedo 363, Lince 923520174 @elrinconquenoconocespe Con broche de oro Dulces limeños de antaño La especialidad de Elenita Santos son los postres, y los prepara a diario para el deleite de su clientela. Suspiro a la limeña, crema volteada de vainilla o de coco (sugerimos probar esta última: una verdadera joya), arroz con leche, mazamorra morada o leche asada son algunas muestras de su repertorio. Cada octubre, Santos también ofrece un turrón de doña Pepa que es inigualable. Menú del día Quienes ya han visitado este lugar saben que hay ciertos platos que solo se encuentran en determinados días de la semana. Lo mejor es consultar vía Instagram o WhatsApp. La atención en salón es de lunes a domingo, de 12:30 a 5 p.m. Solo se aceptan reservas para grupos de 10 personas o más.