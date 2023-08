Lo que sucedió después fue tan inexplicable que a Santa María no se le ha ido de la cabeza en 33 años. Se subió a su avión y persiguió a esa cosa por los cielos de Camaná y Mollendo durante varios minutos. Una ráfaga de 64 obuses de su aeronave Sukhoi Su-22 no le hizo cosquillas. Y las tres veces siguientes que consiguió ponerlo en el punto de mira, el objeto se escapaba hacia arriba a toda velocidad. Ante esta dinámica frustrante, Santa María optó por una maniobra arriesgada. Se elevó alto, a más de 19 mil metros, para atacarlo en picada. Pero el “globo” se volvió a ubicar a su altura. Como si desafiara su estrategia.

Santa María en su juventud, como teniente FAP. A su espalda, su avión Sukhoi SU-22, con el arsenal que solía llevar en cada misión. (Foto: Archivo personal Oscar Santa María).

“En ese instante, se encendió mi señal de combustible y tuve que regresar”, le dice Santa María a Somos, desde su casa en Surco. Tiene ahora 66 años. “Pero aproveché para pasar cerca, a unos 100 metros, y lo que vi fue una cúpula de color blanco opaco, como de vidrio pavonado, sobre un círculo de metal. Cuando regresaba, me dijeron en la torre: “¿Qué pasó con el globo?”. Y les respondí: “Nada, pues, que no es un globo”.

UN HECHO INEXPLICABLE

Hasta ese momento, el tema de los ovnis le había resultado indiferente a Santa María. Hoy puede pasarse hasta tres horas diarias en Internet revisando información al respecto. El comandante en retiro dio a conocer su caso recién en 2002, cuando la FAP creó la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos (OIFFA), apodada por la prensa como “los X-Files peruanos”. En la actualidad, imparte conferencias sobre el tema, y del incidente La Joya ha hablado hasta en History Channel. “Cuando fui a Washington, en 2007, me alcanzaron un parte de inteligencia de 1980 en el que se detalla en inglés todo lo que me pasó. Solo se equivocan en el mes. Y hasta ahora me pregunto: ¿cómo se enteraron allá, si nos dieron la orden de no hablar?”

El Comercio en febrero del año 2002 da cuenta de la creación de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, que incluye el primer testimonio de Santa María a la prensa.

Uno de los miembros de la OIFFA fue el abogado Anthony Choy, conocido investigador y divulgador en el mundo de lo paranormal. “Lo que ha sucedido en el mundo con el caso de los tres militares que han hablado del tema ovni en el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, es un cambio de paradigma y un parteaguas. Se ha abierto una puerta y seguirán saliendo cosas”, dice el Dr. Choy, quien nos recuerda otro caso emblemático de la ufología peruana, bastante documentado por él: el llamado incidente Chulucanas.

“Recibimos un informe de que un camarógrafo tenía videos de un avistamiento de luces en el cielo en esa ciudad, y otro en el que se documentaba un aterrizaje”, relata Choy. En ese mismo año 2002, sin respaldo de la OIFFA y con recursos propios, se dirigió a Piura a indagar más. Llegó a la plaza de Chulucanas y les preguntó a las personas que encontró si habían presenciado ovnis. La primera respuesta lo decepcionó: “¿Ovnis? Nunca hemos visto algo así”. Fue cuando reformuló su pregunta que comenzaron a surgir resultados.

—¿Y no han visto luces en el cielo?

—¿Luces? Solo las de los apus (cerros) cuando conversan entre ellos.

Choy entregó un informe de más de 100 páginas a la OIFFA, que hasta ahora es uno de los más completos sobre el asunto de objetos voladores.

OVNIS POR TODOS LADOS

Quizá el primer caso relatado de un fenómeno aéreo anómalo en el Perú ocurrió en 1791 y el testigo fue nada menos que Hipólito Unanue, el precursor de la independencia. Este escribió en el “Mercurio Peruano” sobre una extraña sombra suspendida en el aire de Cañete que corría de norte a sur, de colores negro y cenizo, que inspiró un terror en los presentes que laboraban a esa hora. Como buen científico, Unanue optó por no especular, y prefirió interpretarlo como un fenómeno meteorológico. Y uno de los reportes más recientes es el que ofreció la semana pasada el periodista Federico Salazar, en el programa “América hoy”. Contó que, a los 18 años, vio un aparato volador con luces mientras salía de la casa de su enamorada. Y afirmó que tiene testigos del hecho.

David Grusch brindando su declaración en el Congreso de Estados Unidos en la que declara que su gobierno retiene tecnología de orígen extraterrestre así como "restos biológicos no humanos" (Foto: AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Desde la revelación en el Congreso de Estados Unidos, la histeria ovni ha vuelto a estar a la orden del día. La semana pasada, las redacciones se llenaron con noticias de Loreto, de la comunidad indígena Iktu que reporta la presencia de extraterrestres de dos metros de altura que vuelan e infunden miedo. El Ministerio Público ha manifestado, tras una indagación, que se trataría de mineros ilegales que buscan infundir miedo para operar con tranquilidad. “Es cierto que hay mafias que hacen eso. Y también que existe una cosmovisión en la selva llena de personajes mágicos como el ‘chullachaqui’ y el ‘pelacaras’”, apunta el Dr. Choy. “Sin embargo, hay testimonios sobre la presencia de objetos voladores no identificados desde hace décadas. El fenómeno es real, pero se lo quiere confundir con cortinas de humo”. //