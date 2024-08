—¿Qué recuerdos vienen a usted de ese momento?

Fue espectacular. Salimos campeones con cien puntos, luego de ganar el torneo apertura y clausura. Era un equipo que arrasaba en todas las canchas, liderado por Roberto Chale y todo su comando técnico. No diría que alguien en especial fue la figura; todos lo éramos. Teníamos un gran grupo humano.

—¿Qué le ha dado la ‘U’?

Me dio todo. A mí de muy chico me sacaron de mi barrio en el Rímac y me llevaron al albergue del Lolo Fernández. Desde entonces, la ‘Ú’ se convirtió en mi casa. Me dieron la oportunidad de ser futbolista y compartir camarín con grandes referentes del fútbol peruano. Los títulos que obtuve fue una manera de retribuir todo lo que me dieron.

José Luis 'El Puma' Carranza, jugador querido por Universitario de Deportes en los 90. el medicampista nacional disputía cada balón como si fuera el último. Su entrega en el gramado hizo que sea respetado por la Trinchera Norte hasta ahora. Foto: JUAN PONCE / EL COMERCIO / JUAN PONCE

—¿Cómo se siente cuando lo ponen de ejemplo de lo que significa la garra crema?

Es un orgullo, indudablemente. Porque esa garra es la identidad del equipo. Está en su ADN. Para jugar en la U hay que conocer su historia. Y esta nos dice que nunca, ni en los momentos más complicados, nos tenemos que rendir. El futbolista que viste esta camiseta tiene que luchar hasta el final.

—¿Es complicado vivir los partidos del equipo desde la tribuna?

A mí me gusta ir al estadio para acompañar al equipo. Sufro, lloro y celebro como un hincha más. Y no solo yo, sino toda mi familia, que son hinchas cremas hasta las venas. No siento nostalgia de volver a las canchas, pero sí mucho agradecimiento de poder formar parte de la historia de la U.

—¿Cómo piensa celebrar el centenario?

Yo, más que nada, estoy contento de ver que el club, luego de varios años, está en buenas manos. Es una fecha en la que vamos a reencontrarnos con viejos amigos que pusieron su grano de arena para que la U sea el club más grande del Perú. Es como un cumpleaños, ¿no? Todos nos vamos a juntar en nuestra casa, el Monumental, para pasarla bien. //