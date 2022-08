Nicole Favre sigue consolidándose como una de las máximas exponentes de la nueva generación de artista peruanos. En esta oportunidad, la también compositora será la encargada de abrir el concierto de Sebastián Yatra en Lima, el cual se realizará este viernes 19 de agosto en Arena Perú. Además, en unos días también estrenará su nuevo single, “Parará”, junto al cantante español Antonio José.

Soy absolutamente feliz cuando termino de hacer una canción, la grabo y la escucho.

El rasgo de mi personalidad que más me define es que soy muy perfeccionista, pero también luchadora y persistente. Me sobra un poco de perfeccionismo, me falta quizás aprender a ceder, a confiar en las cosas.

Mi ritual es rezar todas las mañanas y todas las noches para agradecer por todo lo que me pasa. Es muy cortita y linda, va así: Oh espíritu santo, amor del padre y del hijo, inspírame siempre a pensar lo que debo pensar, a decir lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y cómo actuar para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y capacidad para aprender, gracia y eficacia para hablar y sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y progresión al acabar en todo lo que haga el día de hoy. Amén.

Mi mejor plan de sábado por la noche depende de cómo me sienta. Si estoy tranquila, me quedo viendo una película con mi novio, voy al cine o hago un plan con mis amigas para jugar algún juego de mesa con un vinito. Pero si estoy con la mente activa, se me ocurre algo de fiesta, baile y salsa.

Durante mi vida en pandemia aprendí a ejercitar más mi creatividad. Fue algo que me permitió seguir creando música, evitó que me congelara en el tiempo.

El día del apocalipsis llevaré a mi celular, a mi novio y una botella de agua infinita.

Mi recuerdo más antiguo es en la casa de playa que tenían mis papás, a medio construir. En la terraza, había unas poltronas, donde recuerdo que veía las estrellas junto a mi papá. Él cantaba canciones de Elvis Presley mientras yo me iba quedando dormida.

Mi pasatiempo favorito es cantar y tocar algún instrumento (piano o guitarra).

Tengo dos amores de mi vida: mi novio, que siento que es el amor de mi vida y espero no equivocarme; y la música, que siempre será mi primer y gran amor.

Me identifico con Taylor Swift, porque, aunque hacemos géneros diferentes, siento que como persona nos parecemos, trabajamos con la misma dinámica y sentimos el arte igual. Al menos lo que he podido observar en su documental.

Me gustaría tener el talento para interpretar y leer notas musicales, y también tener la habilidad para tocar todos los instrumentos.

Recuerdo cuando me escapaba en los recreos al salón de música. Le pedía al guardia de seguridad que por favor me abra la puerta para tocar el piano. A veces iba sola, a veces con un par de amigas.

Justin Bieber me cambió la vida (no se burlen, es verdad). Creo que tenía doce años cuando él empezó a ser un ‘boom’ global y al no tener tanta diferencia de edad, sentía que si él podía cumplir sus sueños yo también. Me dio esperanzas con la música, me marcó mucho.

Mi placer culposo son las gomitas de panditas que venden en México. Las como casi todos los días con Coca Cola.

Cuando me encuentro sin inspiración o con un bloqueo mental intento ser compasiva conmigo misma, descansar, abrazarme. Con los años he aprendido lo importante que es parar un poco.//