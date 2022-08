“Genéticamente, es descendiente de una familia de lobos silvestres, pero con una larga historia de crianza domesticada y seleccionada por criadores expertos. Es un perro lobo americano de alto contenido HC (predominancia de lobo en su ADN). La única diferencia entre él y su tatarabuelo es que Munay Ki es un perro lobo nacido en cautiverio, proviene del criadero Cabaña Remember White (CRW, de Argentina)”, explica Erika, etóloga y médico veterinaria especialista en conducta canina.





Él nos mira de reojo, sigiloso, con cierta desconfianza. “Te está tasando”, ríe su dueña. En mayo pasado, Munay Ki llegó a Lima en la cabina de un vuelo comercial, desde Buenos Aires, para cumplir una misión muy especial: convertirse en terapeuta de canes con algún problema de conducta: ansiedad, agresión y apego, entre otros. “Volver al origen” es el nombre con el que Erika y sus socios Héctor Salas y Melany Linder, también médicos veterinarios, han bautizado a esta nueva forma de rehabilitar a canes que tienen problemas de comportamiento.

El objetivo es que Munay Ki sea quien rehabilite a los perros domesticados y los ayude a volver, justamente, al origen de sus raíces. “Son años de haber visto entrenadores jalando correas, dando órdenes, repitiendo sit (siéntate), stay (párate). Cuando la clave está en recordarles de dónde vienen”, dice Erika.

La lógica es simple: hay que volver a las raíces. Ser más lobos y menos perros. “Cuando recién trajimos a Munay Ki hubo toda una polémica, que si el perro es lobo, que si el lobo es perro. Vamos a ser claros: el padre de todos los perros, es un lobo. La diferencia es que, entre un lobo y un perro, hay 13 mil años de domesticación”, dice Mur, mientras sus colegas Melany y Héctor reúnen a toda la manada para empezar la terapia con una caminata grupal.

10 meses de edad tiene Munay Ki. Nació en un criadero de perros lobos en Argentina y fue domesticado desde cachorro para convertirse en terapeuta de perros con problemas de comportamiento. Atiende en dos centros de rehabilitación canina, en Mala (Cañete) y Villa (Chorrillos). La terapia básica incluye cuatro sesiones, después una evaluación inicial. Información en IG: @ekamur17 (Foto: Omar Lucas) / Omar Lucas

Al frente de la manada está Kallpa, el perro alfa, un precioso bulldog rescatado de las jaulas de un criadero ilegal. Los acompañan sus incondicionales amigos Chicho, Gaia, Eli y Lazhmi. Los lobos, dice Héctor, son sociables por excelencia y la única manera de preservar su especie es andar en grupo para defenderse de los depredadores.

LA ENCANTADORA DE LOBOS

A Erika Mur le gusta decir que sintió el llamado del lobo. “Volver al origen es un sueño que tengo desde hace 30 años. Esta terapia la creé y la ponía en práctica con todos mis perros. Trataba de hacer de cada uno de ellos un lobo, hasta que dije: necesito un lobo de verdad”, cuenta.

“Volver al origen” es una novedosa terapia creada con el fin de que los perros domesticados, que muchas veces son humanizados, vuelvan a usar su lenguaje ancestral. el perro lobo ayuda a estabilizar las emociones en la manada.(Foto: Omar Lucas) / Omar Lucas

Algo que sonaba casi a fantasía se concretó cuando recibió la llamada de un amigo que cría perros lobos en Argentina. “Acababa de superar el COVID-19 y de haber estado 21 días internada en UCI, cuando entre mis mensajes de voz escuché: ‘Erika, hola. Sigur y Nashua serán papás. Acabamos de hacerle una ecografía a Nashua y hay seis perros lobos en camino. Me gustaría que tuvieras uno. ¿Lo quieres?’. En ese momento, yo pensé que me estaba diciendo eso porque me iba a morir. ¡Parecía un sueño!”. Un sueño que ya es realidad y del cual estamos a punto de ser testigos, porque vamos a empezar la segunda fase de la terapia, que se llama trabajo de concentración.

“Aquí empezamos a prepararlos para el ingreso del perro que va a ser rehabilitado”, complementa Héctor. La meta es que todos logren reunirse y permanecer relajados, como suelen hacer los lobos en la naturaleza, para entrar en estado de vigilia y calma. “Se busca que esa calma contagie a nuestro perro por rehabilitar”, apunta Melany.

La primera perrita que probó la terapia se llama Mía, una jack russell terrier con complejo de rottweiler. “A esta enana le encantaba morder todo lo que se movía”, cuenta Erika. Pero hoy le toca el turno a Draco, un precioso golden retriever que presenta problemas de ansiedad. Draco no soporta estar en un mismo lugar donde hay otros perros machos, y está a punto de ser expuesto a una situación extrema. “Vamos a invitarlo a integrarse a nuestra reunión, donde hay cuatro hembras y nuestro lobito Munay Ki”, dice Mur, mientras le pide al dueño de Draco que ingrese al área de trabajo. Al inicio, Draco se muestra rebelde frente a Munay Ki, quien nunca pierde la calma y, pese a los ladridos, intenta acercarse de a pocos.

El equipo de Munay Ki lo conforman su manada de convivencia: Lazhmi, su 'abuela'; Gala, su hermana mayor y Kallpa, macho referente alfa. Quienes lo ayudan con sus terapias son Lia, Chicho, Eli y Lucky. (Foto: Omar Lucas) / Omar Lucas

Pero Draco se resiste y le ladra a su humano, protestando para que lo saque de allí. Munay Ki no se da por vencido, le da su espacio, permanece calmado y se le acerca nuevamente, como diciéndole ‘amigo, tranquilo, este es un espacio seguro’. “Ellos se comunican mediante su lenguaje corporal. En la naturaleza, a Munay Ki no le conviene tener sus niveles altos de adrenalina, porque vendrían depredadores por ese olor y lo cazarían. Por eso mantienen todo emocionalmente equilibrado. Esa es su manera de cuidar a su familia”, explica Erika.

Al poco rato, increíblemente, Draco deja de ladrar y empieza a integrarse a la manada. Incluso vemos que logra recostarse, hasta quiere jugar con Munay Ki. Su dueño mira la escena incrédulo y pregunta, en voz alta, si puede traer a sus hijos también, lo que desata la risa de todos.

“Perro que entra acá, siempre sale transformado y de paso su dueño también. Por eso pienso que Munay Ki transforma y restaura mentes”, apunta Erika. Draco volverá pronto, para la segunda sesión. Munay Ki hace las veces de un psicólogo canino. Aunque a veces, confiesa Erika, se convierte en su terapeuta de cuatro patas. Es su sanador, porque llegó a su vida para demostrarle que vivir en armonía es lo que da salud física, mental y espiritual.

“Él congrega a la familia, la une y la mantiene en equilibrio constante”. Su relación con Munay Ki es como la de cualquier dueño: lo cuida, lo alimenta, juega con él, le pone apodos, le habla con voz de bebé, le toma mil fotos (hasta lo deja dormir en su cama). Solo que en lugar de un perro, ella tiene en su manada a un lobo. No es nada descabellado, al contrario. “Munay Ki es un ser que está en paz, en perfecta armonía. A diferencia de nosotros”. Mur, quien ha trabajado gran parte de su vida grabando comerciales con todo tipo de animales, ha pasado de ser conocida como la encantadora de perros a ser la encantadora de lobos. Aunque ella cree que es al revés. “Ellos me han encantado a mí”. //