CES 2018: La feria inicia con énfasis en la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se abre paso dentro de casa y así lo dejaron expuesto en Las Vegas firmas como LG o Samsung, que junto a Panasonic ofrecieron un aperitivo de las innovaciones presentes este año en la feria CES 2018, el mayor evento internacional de electrónica para consumo personal.

Con categorías que van desde la tecnología ponible, los autos autónomos o las ciudades inteligentes hasta las "startups", los eSports o los drones, más de 3.900 compañías exhibirán sus productos en CES 2018 a partir del martes y durante cuatro días ante unos 170.000 asistentes, según la organización.

Robot asistente del hogar de Aeolus Robotics. (Foto: Reuters) Robot asistente del hogar de Aeolus Robotics. (Foto: Reuters)

En vísperas de la apertura oficial, la feria reunió a periodistas e interesados en tecnología durante dos días para darles a conocer las tendencias de esta edición, entre las que han destacado la inteligencia artificial, que se instala en las casas y los vehículos.

El fabricante de electrónica surcoreano LG comenzó la jornada con la presentación de su propia plataforma de inteligencia artificial, ThinQ, que incorporarán sus productos para el hogar y podrá integrarse con asistentes digitales desarrollados por otras firmas, como Assistant de Google o Alexa de Amazon.

ThinQ de LG. (Foto: AP) ThinQ de LG. (Foto: AP)

Su director tecnológico, I. P. Park, aseguró que la plataforma revolucionará la forma en que utilizamos cosas tan comunes en casa como una refrigeradora o una televisión, que se comunicarán y "aprenderán" de sus propietarios. "No tendrás que estudiar manuales de instrucciones nunca más", destacó.



En la misma línea, el también gigante surcoreano Samsung apuntó que para 2020 todos sus productos estarán listos para el Internet de las Cosas (IoT), es decir, estarán interconectados, y serán inteligentes y controlables a través de su asistente digital Bixby.



"Las televisiones, las neveras... te entenderán", desgranó el presidente y jefe de electrónica de consumo, H. S. Kim, quien anunció para esta primavera la llegada de la aplicación SmartThings App, con la que se podrán interconectar y controlar los dispositivos de Samsung.



Las televisiones, producto estrella de la electrónica de consumo, alcanzan cada vez calidades más altas en menos dimensiones y para las dos firmas asiáticas jugarán un papel central en los hogares gracias a su soporte de la inteligencia artificial.



LG presentó nuevas televisiones OLED y UHD con procesadores más potentes que se pueden integrar con Google Assistant o Alexa de Amazon, mientras que Samsung mostró "The Wall" (La Pared), una televisión plana que tiene microleds y un tamaño personalizado por el cliente.



Asimismo, las dos firmas hicieron énfasis en sus neveras inteligentes, que en ambos casos reconocen las voces de los miembros de la familia y tienen pantallas en las que, entre otras cosas, pueden ofrecer recetas con los alimentos que contienen si se les ordena.



La generalización de la inteligencia artificial permitirá gestionar el hogar -la temperatura, las luces, ver quién llama a la puerta- incluso desde la oficina o el coche mediante teléfonos o relojes, avanzaron las compañías.



Precisamente, para realizar este tipo de funciones desde el coche, la firma Panasonic anunció este domingo que ha desarrollado nuevos sistemas de "infotainment" junto a Google y Amazon, y en el caso de esta última, será de los primeros en incluir Alexa Onboard, que habilita al asistente aunque no esté conectado a internet.



Se le podrá preguntar, entre otras cosas, por distancias de conducción, dónde se encuentra el punto más cercano de recarga para el coche eléctrico o cuál es la siguiente cita en el calendario, desgranó el presidente de la compañía, Michael Moskowitz.



Además, en el futuro, incluso las autopistas serán "inteligentes" y se conectarán con los vehículos autónomos; en este sentido, Moskowitz afirmó que Panasonic está construyendo una de 140 kilómetros en Colorado.



(EFE)