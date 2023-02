En el marco del Día Internacional por una Internet Segura, Tinder ha anunciado nuevas herramientas que permitirán a los usuarios tener un mayor control en su interacción dentro de la popular app de citas. Entre sus novedades se incluye el modo incógnito y la opción de bloquear perfiles.

En concreto, el nuevo modo incógnito solo está disponible para los miembros Premium y les permite ocultar su perfil para solo aparecer para aquellos que se ha dado like.

“Siempre has podido ocultar tu perfil en Tinder, pero queríamos crear una función que permitiera a las personas ocultar su perfil, pero aún poder ver a todos los demás y solo mostrarse a las personas que les gustan”, señala Rory Kozoll vicepresidente de Producto e Integridad de Tinder, a TechCrunch.

Asimismo, la app ahora permite bloquear perfiles que han aparecido como sugerencias y que ya no se quiere volver a ver más adelante. Así se podrá evitar a un familiar o ex en la aplicación. Cabe señalar que esta opción está disponible para los que tiene Premium o no.

También, Tinder incluye una función de seguridad para denunciar a los usuarios con comportamientos ofensivos. Según señala TechCrunch, los usuarios solo deben pulsar prolongadamente un mensaje para denunciarlo. De esta forma se espera que las personas se animen a reportar más para que la app pueda tomar acciones contra los infractores.