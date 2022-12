Una de las principales banderas que Elon Musk enarboló para realizar cambios en Twitter fue su compromiso con la libertad de expresión en la red social. Sin embargo, sus acciones parecen demostrar lo contrario. La cuenta de Mastodon acaba de ser suspendida.

Mastodon es una red social que se vislumbra como una de las principales alternativas a Twitter. Subió a la palestra luego de que miles de usuarios empezaron a abandonar Twitter inconformes con los despidos masivos y los cambios realizados por Musk tras su adquisición.

La cuenta de Mastodon ha sido suspendida sin razón aparente. Al menos, no hay explicación ni tuit por parte de Musk o el equipo oficial de Twitter. De acuerdo al medio especializado Xataka, la cuenta contaba con 174.600 seguidores y, tras la adquisición de Twitter por parte de Musk, ha llegado a alcanzar el millón de usuarios mensuales.

Pero eso no es todo. No contento con dar de baja la cuenta de su competencia, Twitter ha bloqueado múltiples enlaces salientes a ella, mostrándolos como “potencialmente dañinos”. Los enlaces que no incluyen “Mastodon” en el nombre parecen seguir funcionando, pero dominios como mstdn.social o mastodon.social están rotos.

Mientras que aquellos usuarios que han enlazado su perfil de Mastodon en la biografía verán al pulsar en el mismo una advertencia de que el enlace puede no ser seguro, siendo imposible acceder a dicho perfil.

Por otro lado, Twitter suspendió el jueves las cuentas de más de media docena de periodistas que han estado reportando sobre la compañía y sobre su nuevo dueño Elon Musk. La compañía no explicó por qué las cuentas de los periodistas fueron suspendidas.

Entre las cuentas suspendidas figuran las de reporteros de CNN, The New York Times y The Washington Post, así como de periodistas independientes.

El miércoles Musk tuiteó que un vehículo en Los Angeles que llevaba a uno de sus hijos fue seguido por “un acosador loco” y pareció culpar del supuesto incidente al rastreo de su avión privado. Afirmó que tomó acciones legales contra la persona que operaba ElonJet, cuenta que seguía el movimiento de la nave en Twitter.