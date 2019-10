Desde su lanzamiento hace unos meses, la versión para celulares de Fortnite ha ido incrementado su soporte para más dispositivos Android y iOS. En ese sentido, hemos recopilado la lista de los equipos que tienen el sistema operativo de Google o de Apple que pueden ‘correr’ el battle royal.

Como se recuerda, Fortnite es uno de los videojuegos más populares de la actualidad y está disponible en la mayoría de consolas de última generación y teléfonos. El título es gratuito y pertenece al género battle royal. La versión para PC se lanzó oficialmente en 2017 de la mano de Epic Games.

Volviendo al asunto, descubre aquí si tu equipo Android o iOS es compatible con Fortnite.

Celulares Android compatibles con Fortnite

►Samsung: S7 / S7 edge / S7 Active, S8 / S8+ / S8 Active, S9 / S9+, S10e / S10 / S10+ / S10 5G, Note 8, Note 9, Tab S3 / S3 WiFi, S4, A9 / A9 Pro, A70, A80, A90

►Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Pixel 3 / Pixel 3 XL

►Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

►Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, Honor V10, Honor View20, Mate 20 / X / Pro

►LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+, V50

►OnePlus: 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7 y 7 Pro

►Razer: Razer Phone / Phone 2

►Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi Mix / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S, Mi Note 2, Poco F1

►ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

►HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

►Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

►Sony: Xperia XZ / XZ Premium, XZs, XZ1 / XZ1 Compact, XZ2 / XZ2 Premium / XZ2 Compact, XZ3, Xperia 1

►Essential: PH-1

►Nokia: 8, 8.1/X7

Asimismo, en el caso de que no encuentres tu celular aquí, no te preocupes. Ya que Epic Games también ha dado soporte a otros celulares Android pero no los tiene incluidos en su lista oficial. Para saber si puedes ‘correr’ Fortnite, debes cumplir estos requisitos:

Sistema operativo : Android de 64 bits, 8.0 o superior recomendado

Memoria RAM : 3 GB o superior

GPU: Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superior

Celulares iOS compatibles con Fortnite

►iPhone: SE, 6S / 6S Plus, 7 / 7 Plus, 8 / 8 Plus, X / XS / XS Max y XR

►iPad: Mini 4, Air 2, 2017 y Pro

Epic Games recomienda a los usuarios de Apple que cuenten con el sistema operativo iOS 12 o superior.

Por otra parte, si quieres reproducir el juego a 60 FPS, tendrás que tener uno de estas máquinas:

►Samsung: Galaxy Note 9 (versión de EE. UU.) y Galaxy S10+

►Huawei: Honor View20 y Mate 20 X

►Sony: Xperia 1

►OnePlus: 7 Pro

►Apple: iPhone 8 / 8 Plus, iPhone XS / XS Max / XR, iPad pro 2018 y iPad pro 2017 10.5

