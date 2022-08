Steve Jobs no contrató a su personal debido a su experiencia laboral. El exCEO de Apple, en cambio, buscaba la visión, pasión y capacidad de poder explicar a los demás lo que tenían en mente sobre los proyectos. El cofundador de la compañía también indicaba que los mejores gerentes son quienes no quieren serlo.

“Queríamos personas increíblemente buenas en lo que hacían, pero no necesariamente fueron profesionales experimentados, sino, quienes tenían en la punta de sus dedos y en su pasión el último entendimiento de dónde estaba la tecnología y lo que podríamos hacer con esa tecnología”, dijo Jobs en una entrevista.

Además, el exCEO de Apple creía que las personas inteligentes no necesitaban ser supervisadas. “Las mejores personas se autogestionan. No necesitan ser administrados. Una vez que saben qué hacer, van a descubrir cómo hacer todo, y no necesitan ser administrados en absoluto”, agregó.

Por ello, cuando trabajaban en grupo, necesitaban llegar a un consenso. “Lo que necesitan es una visión común. Liderazgo es tener una visión, ser capaz de articular eso para que las personas a tu alrededor puedan entenderlo y consiguir un consenso sobre una visión común”, indicó Jobs.

Quienes ya integraban el grupo de trabajo de Apple también buscaban esa pasión por la tecnología. “Cuando finalmente decidíamos que nos agradaban lo suficiente para mostrarles el prototipo de Macintosh, los sentábamos frente a él. Si estuvieran aburridos o dijeran: ‘Esta es una buena computadora’, no los queríamos. Queríamos que sus ojos se iluminaran y que estén verdaderamente emocionados. Así sabíamos que ellos eran uno de nosotros”, dijo Chris Espinosa, quien formó parte del grupo original con tan solo 14 años.

Por otra parte, Jobs también pensaba que no era necesario tener a alguien experimentado para hacer el trabajo gerencial. “Pasamos por esa etapa en Apple, donde salíamos y pensamos ‘Oh, vamos a ser una gran compañía. Contratemos a un gerente profesional’. Salimos y contratamos a un grupo de administradores profesionales. No funcionó en absoluto. La mayoría de ellos eran estúpidos. Sabían cómo administrar, ¡pero no sabían cómo hacer nada! Si eres una gran persona, ¿por qué quieres trabajar para alguien de quien no puedes aprender nada?”, aseguró.

Sin embargo, el cofundador de Apple afirmaba que solo las personas que saben que realizan un buen trabajo son las más capaces. “¿Sabes quiénes son los mejores gerentes? Son los grandes contribuyentes individuales, quien nunca quiere ser gerente, pero deciden que tienen que ser un gerente porque nadie más podrá hacer un buen trabajo como ellos”, señaló.