Por error, Samsung ha filtrado detalles de las pantallas de la próxima generación del iPhone, luego de que Apple decida que la empresa surcoreana será su única proveedora de paneles OLED.

Apple ya no trabajará con BOE como proveedor, luego de que detectó varios problemas en la calidad de sus paneles, según información obtenida por el medio The Elec. Esto ocasiona que Samsung se vuelva el único proveedor de pantallas para el futuro iPhone 15. Debido al cambio, ahora Samsung deberá comenzar a fabricarlas un mes antes.

Por otro lado, la noticia provocó que se revelen detalles sobre los paneles que Samsung está fabricando. Por ejemplo, se confirmaría el rumor de que toda la familia iPhone 15 contará con la Isla Dinámica.

Y es que uno de los errores que estaba cometiendo BOE era que sus paneles presentaban “fugas de luz alrededor del agujero”, lo cual se referiría a la Isla Dinámica. Sabiendo que BOE solo se iba a encargar de la producción para el iPhone 15 y 15 Plus, ahora podemos deducir que estos modelos también contarán con Dynamic Island, no solo serán los modelos Pro.

Además, el reporte también confirma algo que ya era de esperarse: los modelos iPhone 15 y 15 Plus no contarán con ProMotion, es decir, su tasa de refresco se mantendrá en solo 60 Hz. Esto se deduce ya que la información indica que los paneles de los iPhone 15 y 15 Plus usarán silicio policristalino de baja temperatura, el cual no es apto para ProMotion.

ProMotion es una tecnología de iPad Pro y los iPhone 13 Pro y 14 Pro que permite a sus tasas de refresco llegar a 120 Hz. Con los datos revelados, podemos asumir que, nuevamente, será una cualidad exclusiva de la línea Pro del iPhone 15.