Desde hace un buen tiempo que la gama alta de celulares aspira a convertir sus equipos en verdaderas cámaras profesionales. Lo hemos visto con lanzamientos como el del iPhone 15 Pro Max o Galaxy S24 Ultra, ambos modelos que destacan en el apartado fotográfico. Otro buen ejemplo de esta tendencia es el Honor Magic6 Pro, diseño que llega con grandes pretensiones.

Pude probar este último modelo por algunas semanas, luego de lo cual puedo contarte qué fue lo que más me gustó y lo que no gustó tanto. Pero antes de eso, veamos las características del teléfono.

Especificaciones técnicas

HONOR MAGIC6 PRO Pantalla OLED 6,8″, LPTO hasta 120 Hz

1280 x 2800 píxeles (453 ppp)

HDR10+, Dolby Vision

5.000 nits HDR Dimensiones y peso 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

225 g Almacenamiento 512 GB Cámaras traseras Principal: 50 MP, apertura variable f/1.4 y f/2.0 (sensor de 1/1,3″)

Ultra Gran Angular: 50 MP f/2.76, 122º FOV

Telefoto: 180 MP f/2.6, zoom óptico 2,5x Cámara delantera 50 MP f/2.0 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memoria 12 GB Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.2 Otros Resistencia al agua y al polvo IP68

Reconocimiento facial

Sensor de huella

USB-C Precio S/ 4.999 en la web de Honor Sistema operativo MagicOS 8.0 basado en Android 14 Batería 5.600 mAh

Carga rápida a 80 W

Carga inalámbrica rápida a 50 W

Diseño atrevido, pero tal vez demasiado

Estamos ante el caballo de batalla de Honor. De lejos el Magic6 Pro es el modelo más avanzado de la compañía asiática. Y, como no podía ser de otra forma, sus desarrolladores no solo han cuidado los detalles internos, sino también el aspecto visual de su producto.

Lo primero que salta a la vista es su tamaño, nos encontramos ante un teléfono de grandes proporciones, que con cierta dificultad cabe en una mano y exige ambas para poder maniobrarlo correctamente.

Mantiene el estilo curvo que la gama alta adoptó hace unos años–pero que pocas ventajas funcionales ofrece–. En cuento al acabado, tiene cuerpo de vidrio y bordes de aluminio, que impregnan un toque de elegancia. El modelo que probé estaba revestido de polímero de silicona –cuero ecológico–, material que hace que la pintura luzca muy bien.

Honor Magic6 Pro / Christian Mestanza Arquiñigo

Lo que no me termina de convencer es el módulo donde van las cámaras, demasiado voluminoso para mi gusto. Al dejar el teléfono reposar sobre una superficie plana se nota con mayor claridad el desnivel. Es verdad que al tener sensores más potentes y grandes estos ocupan un mayor espacio en el teléfono, pero siento que se rompe la estética minimalista con un módulo tan grande y vistoso. Es cuestión de gustos, nada que afecte el mecanismo del equipo.

Hay un detalle que no se puede obviar. De lado superior de la pantalla se aloja, además de la cámara selfie, una zona que muy similar a la Isla Dinámica del iPhone, de la cual ha replicado –para bien– algunas funciones.

Medalla de oro para la pantalla

Junto a las cámaras, la pantalla es uno de los apartados más importantes de cualquier teléfono móvil, es por eso que los fabricantes realizan mejoras en cada modelo nuevo que lanzan al mercado. En el caso del Magic6 Pro encontramos un panel Full HD+ de 6,8 pulgadas y 1.280 x 1.280 de resolución, el cual abarca el 91% del frontal.

Al ser la pantalla tan amplia y tener los bordes curvos, podemos tener algunos problemas con los toques accidentales. Claro que esto no es algo dramático.

¿Qué tal se ven las imágenes? Excelente, no hay nada que envidiar a la competencia, además, es compatible con Dolby Vision (para alto rango dinámico), puede moverse entre 1 y 120 Hz (LTPO) y llega con un PWM Dimming de 4.320 Hz.

Y si hablamos del nivel de brillo, aquí Honor supera el récord al tener la mayor cantidad de nits visto en un celular: nada menos que 5.000. De más está decir que se desenvuelve bastante bien en exteriores, incluso en días soleados.

El equipo tiene una buena iluminación / Christian Mestanza Arquiñigo

En cuanto a la calibración del color, es bastante buena, ligeramente inclinada hacia el azul, como suele pasar en las pantallas amoled; sin embargo, se puede modificar desde los ajustes del sistema. Al igual que iPhone, posee una opción predeterminada con un tono natural que podemos seleccionar.

Procesador y experiencia

El Magic6 Pro viene equipado con el chipset Snapdragon 8 de tercera generación. ¿Qué de especial tiene esta pieza? Nada menos que ser el procesador más potente hasta la fecha de Qualcomm y el mismo que llevan el Galaxy S24 Ultra o el Xiaomi 14 Ultra. La pregunta debería ser qué cosa no puede hacer. Los juegos más pesados corren con total fluidez, pasar de una aplicación a otra es muy sencillo y no trae latencia, además, podemos instalar muchas aplicaciones sin provocar que el equipo se ralentice.

Al ejecutar las actividades más exigentes el teléfono se calienta, me ha pasado al jugar por varias horas, pero no he sentido que sea tanto como con el S24 Ultra o el iPhone 15 Pro Max. Así que en líneas generales no debería ser ningún problema.

Acompañan al chipset 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, lo suficiente para descargar todas las aplicaciones y tomar todas las fotos que quieras.

No podemos dejar de mencionar la biometría del dispositivo, con un funcionamiento sobresaliente casi tan parecido al FaceID de Apple.

Y hablando de la firma de la manzana mordida, parece que Honor la ha tomado de inspiración en varios aspectos, uno de ellos es la Isla Dinámica. Al igual que en el iPhone, el Magic6 Pro aprovecha la zona superior de la pantalla para mostrar notificaciones, al mismo estilo del teléfono de Apple. De tal manera que si escuchamos música o utilizamos el temporizador y salimos de la aplicación, tendremos su miniatura en la barra superior.

La zona superior hace recordar a la Isla Dinámica del iPhone / Christian Mestanza Arquiñigo

Pero no solo eso. El sistema operativo del celular, Magic UI 8.1, que está basado en Android 14, tiene un modo de gestos que hace recordar bastante a iOS. Para un usuario de iPhone, esta opción puede ser bastante útil, no obstante, también se puede elegir el clásico sistema para controlar la pantalla con los botones inferiores.

Hay que resaltar que, gracias a su ponte procesador, el buque insignia de la firma asiática incluye un conjunto de herramientas potenciadas con IA. Se trata de Magic Portal, un sistema que trata de predecir las acciones del usuario. Por ejemplo, si nos envían por mensaje de texto una dirección, basta con arrastrarla hacia los laterales donde visualizaremos varios accesos directos a las aplicaciones que frecuentemente utilizamos, por ejemplo, Google Maps, con lo cual podemos ir directamente a la navegación.

Algo similar sucede con la galería. Al seleccionar una foto, podemos arrastrarla hasta los laterales y no solo compartirla a través de las redes sociales, sino también abrirla en Google Lens, para realizar una búsqueda.

El Magic6 Pro no es perfecto. Probablemente su mayor defecto sea la cantidad de actualizaciones de software que tiene, muy por detrás de competidores como Apple, Google o –últimamente– Samsung, que ofrecen hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Honor, en cambio, ofrece cuatro. No es que sea una cifra despreciable, pero queda un poco atrás. Y en un mercado tan peleado como el de la gama alta, todos estos detalles cuentan.

Nitidez fotográfica al máximo

Hace poco el sitio especializado en análisis DXOMark publicó una lista de los celulares con mejor cámara del mercado. El primer puesto lo tenía el Magic6 Pro. Y no es para menos. En su conjunto, el dispositivo sobresale en el apartado fotográfico con características que lo hacen un digno rival del Galaxy S24 Ultra, el iPhone 15 Pro Max o el P60 Pro.

Tenemos una cámara principal de 50 MP, con apertura variable de f/ 1.4 a f/ 2.0; teleobjetivo de 180 MP, con apertura de f/2.6 y zoom periscópico de 2.5X; y una gran angular de 50 MP, con apertura de f/ 2.0.

Pero más allá de los números, ¿cómo se traducen estos en la experiencia fotográfica? Una buena descripción sería: “gran nitidez”. Realmente Honor, que en algún momento fue parte Huawei, ha compilado todo lo aprendido hasta ahora y lo ha hecho plausible. El resultado son imágenes muy nítidas, con bordes que no se pierden y un trabajo de iluminación bastante soberbio.

Foto tomada con la cámara principal / Christian Mestanza Arquiñigo

El equipo se desenvuelve de manera correcta tanto de día como de noche, en lugares abiertos y cerrados. Algo que si noté es que en ocasiones se sobresaturan los tonos azules y verdes. Si eres un purista de la fotografía y quieres que tu captura salga lo más parecido a la realidad, tienes que saber que el teléfono sí se encarga de procesar, corregir y modifica colores y defectos, en parte, gracias a las capacidades de su chipset.

Cámara selfie de día

Particularmente, el modo manual me gustó, aunque la apertura de f/ 1.4 a f/ 2.0 no ofrece demasiadas diferencias. No obstante, se agradece este tipo de función para aquellos que desean experimentar en un nivel un tanto más avanzado.

La cámara gran angular, pese a sus 50 MP, no llega a la calidad de la principal, pero va bien en la mayoría de escenarios. Comparándola con la del iPhone 15 Pro Max, siento que obtiene mejores tomas, sobre todo de noche, en la que el equipo de Apple queda muy atrás.

Foto tomada con el gran angular / Christian Mestanza Arquiñigo

El teleobjetivo, por su parte, merece una mención especial. En el mundo de los teléfonos inteligentes es muy normal que la cantidad de MP en una cámara sea más un asunto de marketing que de calidad, aunque –hay que decirlo– los 180 MP de Magic6 Pro sí hacen la diferencia, quizás el sea el teleobjetivo con mejor resolución que he visto hasta el momento.

Foto tomada con zoom 2x / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto tomada con zoom 5X / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto tomada con zoom 10X / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto tomada con zoom 15X / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto tomada con zoom 25X / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto tomada con zoom 100X / Christian Mestanza Arquiñigo

La mayoría de modelos de la alta gama han hecho esfuerzos por mejorar las fotos nocturnas, llegando a niveles que hace unos años eran difíciles de lograr. Y Honor lo ha hecho muy bien con este celular, el cual no sufre ante la ausencia de luz, de hecho, el equipo tiende a rescatar la luz incluso sin el modo nocturno activado.

Foto nocturna con cámara gran angular / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto nocturna con cámara principal / Christian Mestanza Arquiñigo

Cámara selfie en la noche / Christian Mestanza Arquiñigo

Para terminar de hablar de las cámaras hay que mencionar a la grabación de video. Podemos grabar hasta en 4K a 60 FPS, con formato LOG y la tenemos la posibilidad de utilizar filtros. Aunque la estabilización es algo artificial, me parece un poco mejor que la del último modelo de Apple. En resumen, es una sección bastante buena, aunque sigue compitiendo en igualdad de condiciones con sus rivales.

Grabación con cámara principal Grabación en HD a 60fps con cámara principal

Batería de alta duración

Finalizamos el análisis de este celular con una de las piezas más sobresalientes del dispositivo: su batería. Lo he usado para grabar contenido, jugar, descargar aplicaciones, navegar por redes sociales, y aun así he terminado la jornada con un porcentaje de carga.

Puerto de entrada USB-C / Christian Mestanza Arquiñigo

Esto es posible gracias a su gran batería de 5.600 mAh, una de las cifras más alta del mercado. Es sorprendente. En un día de grabación de contenido, mientras que el iPhone lo he tenido que cargar de dos a tres veces –con el límite de carga al 80%–, el teléfono de Honor ha acabado el día aún con un pequeño porcentaje de carga. Si se le da un uso no muy intenso la autonomía se podría extender hasta dos días.

Me ha gustado que el equipo venga con cargador incluido, algo difícil de encontrar en los modelos más prémium, pero que a mi parecer se agradece.

La gran potencia de la batería queda compensada con los 80 W de carga rápida; que, si bien no es la cifra más baja, queda algo corta cuando consideramos que en el mercado ya encontramos opciones con más de 120 W. En la práctica, toma 50 minutos para completar la batería al 100%. La configuración se complementa con nada menos que 66W de carga inalámbrica y 15W de carga inalámbrica reversible.

¿Vale la pena adquirir el Honor Magic6 Pro?

Hemos visto que estamos ante uno de los celulares con mejor apartado fotográfico dentro de la gama alta, que además también puede presumir de tener una de las baterías más potentes del mercado. Con esto tenemos calidad y durabilidad aseguradas.

La gran desventaja son los años de actualización y soporte, en un segmento en el que tanto Apple como Google y Samsung ya ofrecen hasta siete años de respaldo con equipos de precios similares