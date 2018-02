Facebook e Instagram pasan por caída masiva que afectó a usuarios

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron problemas para ingresar a sus cuentas de Facebook e Instagram. Según Down Detector, la falla parece haber afectado a usuarios de Europa, EE. UU. y Asia.



Al querer ingresar a sus cuentas, los visitantes al sitio de Facebook se encontraron con un mensaje que les informa: 'Lo sentimos, algo salió mal. 'Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto como podamos'.

Zonas afectadas según Down Detector Zonas afectadas según Down Detector Instagram

Al parecer, el problema se centró en Europa Central y Japón, aunque las personas en los EE. UU. También afirmaron verse afectadas, informa 'Mirror'.



No está claro en este momento si el corte, que también ha afectado a Instagram, ha sido el resultado de un problema interno de Facebook o se ha debido a factores externos.



En el portal Down Detector, muchos expresaron su furia por el corte. "Caído en Filipinas... no sé qué hacer ahora, ayúdenme", escribió una persona. "Los Millenials están entrando en pánico", escribió otro.