Dave Coulier, famoso por su papel como el Tío Joey en la serie “Tres por tres” (Full House) de 1987, reveló que ha sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa III.

Según el actor de 65 años, fue diagnosticado en octubre tras una infección respiratoria que causó la inflamación de sus ganglios linfáticos. “Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador” , comentó Coulier sobre su reacción inicial al recibir la noticia.

El diagnóstico fue confirmado después de una serie de pruebas, incluyendo una tomografía y una biopsia. “Mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo’” , recordó el actor en una entrevista con People.

A pesar de tratarse de un cáncer agresivo, Coulier destacó que su pronóstico es favorable, con un 90% de probabilidades de recuperación, ya que su médula ósea no resultó afectada por el cáncer.

De otro lado, Coulier adoptó una actitud positiva, en gran parte gracias al apoyo incondicional de su familia y esposa, Melissa Bring. “Voy a ser fuerte durante todo esto, no solo por mí, sino por ella”, expresó, reconociendo el impacto que su enfermedad ha tenido en su ser querido.

Además, el actor de “Madres forzosas” encontró fortaleza en su hermana Karen, quien, siendo enfermera y también luchando contra el cáncer, ha sido un pilar fundamental de apoyo, enfrentando la situación con humor y resiliencia.

Coulier comenzó su tratamiento de quimioterapia dos semanas después de su diagnóstico y, aunque deberá someterse a un total de 21 sesiones, ya ha completado seis, finalizando el primer ciclo.

Aunque experimenta náuseas y mareos, el actor se mantiene activo, practicando actividades como el patinaje. “Tengo mis días buenos y mis días malos”, explicó.

Además, aprovechó su plataforma para alentar a otros a realizarse chequeos médicos regulares, enfatizando la importancia de detectar enfermedades a tiempo. “Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir”, concluyó.