David Nostas Antezana, perdió la vida este último miércoles 11 de enero y con mucha pena, sus colegas de trabajo dieron a conocer el deceso del conocido “Busca Personas Latino”. Nuestro compatriota había resuelto más de 46 mil casos de desaparición a nivel mundial, ya que este era su trabajo a tiempo completo. Así lo confirmó en Twitter, el periodista Marco Bazalar.

“Para toda la familia de Epensa, amigos y medios relacionados, tengo que comunicar el sensible fallecimiento de David Nostas Antezana, el conocido “Busca Personas” que hizo tanto por nuestra sociedad con su ejemplar servicio. Gran persona, mejor ser humano. Descansa en paz David”, escribió.

MIRA AQUÍ: Joven adoptada por familia suiza viajó a Cusco para conocer a su madre biológica

El periodista arequipeño, no solo se dedicaba a buscar personas, sino también mascotas. David ayudaba a familias de toda Latinoamérica con la finalidad de poder reencontrarlos con sus seres queridos, aunque en un primer momento inició con la labor de buscar deudores morosos de diferentes entidades financieras.

Para toda la familia de Epensa, amigos y medios relacionados, tengo que comunicar el sensible fallecimiento de David Nostas Antezana, el conocido "Busca Personas" que hizo tanto por nuestra sociedad con su ejemplar servicio. Gran persona, mejor ser humano. Descansa en paz David. pic.twitter.com/zzTUoRitJt — Marco Bazalar (@marco_bazalar) January 12, 2023

¿CÓMO COMENZÓ CON SU LABOR DE BÚSQUEDA DE PERSONAS?

En una entrevista, el mismo David Nostas reveló que inició buscando personas luego que un compañero de trabajo le pidió ayuda.

“Un buen día un muchacho que trabaja conmigo, me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños, acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar, eso bastó para que me enamore perdidamente de esta humanitaria labor”, dijo.

MÁS INFORMACIÓN: Mellizas adoptadas por familia alemana viajaron a Apurímac para conocer a su madre biológica

Cabe resaltar que el periodista arequipeño contaba con una página web donde se podía publicar de manera gratuita sobre la desaparición de una persona.