El fallecimiento repentino de Pedro Suárez-Vértiz provocó que varias de sus canciones, considerados clásicos musicales del rock peruano, vuelvan a tener popularidad entre el público.

Uno de esos temas, es la canción llamada “Los globos del cielo”, que fue incluida por la revista Billboard en la lista de las 25 obras maestras del rock en español.

Sin embargo, el origen de esa canción, emblemática del cantautor, estuvo inspirado en la fisionomía de la exmodelo Susan Léon, que se consagró en los años 90 como una figura mediática sobresaliente por su sensualidad y belleza.

Durante una entrevista con El Comercio, León reveló que fue amiga cercana de PSV desde la infancia, con quien compartían el barrio junto a Christian Meier y Nina Mutal en San Isidro (Lima, Perú).

“Pedro y yo nos conocemos desde chiquitos, del barrio, vivíamos en San Isidro, éramos amigos, contemporáneos. También era amiga de Nina Mutal, Patricio (Suárez Vértiz), Christian Meier, que se jorobaba porque era alto y las chicas no gritaban por él como gritan ahora”, relató.

“Los globos del cielo”, inspirado en Susan León





De ese modo, la hoy empresaria, contó que durante una gira que compartió con Pedro Suárez-Vértiz, este notó el crecimiento de sus senos, lo que derivó en una conversación profunda ente ambos.

Esta charla habría inspirado al fallecido cantante para componer “Los globos del cielo”, tema musical que habla sobre el busto de las mujeres y la admiración que genera en el autor.

“Coincidíamos mucho en los vuelos. Un día Pedro voltea y me dice: “¿Cómo te creció el busto?”, entonces le digo: “¿Cómo me vas a decir eso? Luego comenzamos a hablar del busto como algo natural, que no tiene nada que ver con el sexo”, dijo León.

Tras ello, Susan aclaró que PSV no tuvo intenciones sexuales al conversar con ella acerca de su busto, sino que fue una conversación casual entre dos amigos.

“Él mismo me confesó que fue inspirado en ese momento, en la conversación que tuvimos”, complementó.

Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años durante la mañana del jueves 28 de diciembre. Aún no se conocen las causas de muerte del artista.