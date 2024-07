La cantante argentina Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul se reencontrarán este sábado 20 de julio en el matrimonio de su amigo Paulo Dybala y la modelo Oriana Sabatini.

Según la prensa argentina, la cantante y el deportista asistirán al matrimonio que se realizará en Dok Haras, un exclusivo recinto de Buenos Aires.

Como se recuerda, Stoessel y De Paul terminaron su relación a principios de este año, pero según Stoessel mantuvieron una buena relación de amistad.

“Si, va estar Rodri. Y supongo que nos saludaremos porque hace mucho que no nos vemos y bueno hablaré con todos para felicitarlos por lo que ganaron hace poco”, dijo la artista.

En ese sentido, la Nena de Argentina ha contado que recibió la invitación de Oriana Sabatini. “[...] Me invitó así que bueno me organicé prara poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires y voy a poder estar”.

Asimismo, la intérprete negó que asistiría acompañada de su expareja, sino que acudiría junto con su amiga Emilia Mernes. Destacó también conocer a Sabatini desde muy pequeña.

“Con Ori nos conocemos desde que somos muy chiquitas y entonces tenemos amigas en común del colegio desde que somos muy muy chiquitas. Así que voy a ir con una amiga de toda la vida, pero va estar Emi (Emilia Mernes), va estar Lizardo (Ponce), va estar Chano y varios amigos más”, dijo a los periodistas de su país.