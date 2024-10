La actriz e “influencer” Ale Fuller, conocida por su actuación en “Ven, baila quinceañera”, reveló que su participación en “El gran chef: Famosos” le ayudó a superar el fin de su relación y compromiso matrimonial con el empresario Francesco Balbi, indicando que competir por la Olla Dorada “la salvó” y “ayudó a encontrar mucha luz, energía y calma” durante un momento difícil en su vida.

“‘El gran chef: Famosos’ me enseñó no solo aprender y disfrutar, sino también me salvó . Eso nadie lo sabía, se supo después. En la segunda temporada, cuando me toca irme y doy mis palabras de agradecimiento, se da la oportunidad de tocar este tema”, comentó al ser entrevistada por Giancarlo Granda, conocido como el Flaco Granda.

Por otro lado, reflexionó sobre la importancia de enfrentar los problemas de manera responsable. “Si algo te está haciendo ruido de que no es un ‘para siempre’, hay que darle frente”, explicó, para luego decir que su ruptura “fue un proceso doloroso” con el que lidió tres meses antes de hacer pública su separación. “Mantener mi mente tan enfocada en algo me hizo poder sostenerme a nivel personal y transitar lo que estaba viviendo en ese momento”, indicó.

En otro sentido, Fuller indicó que, aunque sabía que enfrentaría una gran cobertura mediática, prefería tomar su tiempo para comunicar la decisión, ya que no estaban preparados. “Me grababan afuera de mi casa, a dónde iba”, explicó. A pesar de las dificultades, la actriz encontró apoyo en su familia, a quienes considera su único refugio en esos momentos complicados. “Darle tanto peso a tu familia es la clave de realmente protegerte”, acotó.

Ale Fuller tuvo una relación con el empresario Francesco Balbi, quien le propuso matrimonio durante una romántica cita en la Torre Eiffel. Sin embargo, en octubre de 2023, la pareja anunció el término de su compromiso. Meses después, Fuller fue vista en situaciones románticas con el modelo Renato Rossini Jr., aunque no ha confirmado oficialmente su relación.