¿Su relación no va más? La bailarina argentina Belén Estévez rompió su amistad con el congresista Diego Bazán, quien negó públicamente haber tenido un interés romántico.

En ese sentido, al ser entrevistada por “Magaly TV, la Firme”, mostró su decepción por el político, quien dijo que Belén “era una amistad cualquiera”, descartando todo romance.

“Éramos amigos. Yo lo conocí como amigos, cuando a mí me preguntaron, dije todo lo bueno que podía decir de él”, aclaró ante la prensa.

Tras ello, complementó: “Lamentablemente, cuando a él le preguntaron de mí, como no tuvo nada bueno que decir sobre mí, obviamente decidí cortar esa amistad”.

Belén Estévez: "[Diego Bazán] me dijo que era soltero"





Como se recuerda, tras haber sido captado con Belén Estévez, trascendió que el congresista mantenía comunicación con otras mujeres del espectáculo, entre ellas Mónica Cabrejos, que aseguró haber recibido invitaciones para citas de Bazán.

En ese sentido, la exvedette afirmó que Bazán tendría una pareja en Trujillo, lo cual impidió que ella acepte su invitación. Según Cabrejos, el legislador mantuvo contacto con ella hasta por 8 años, sin embargo, tras difundirse su reunión con Estévez, dejó de seguirla en redes sociales.

Por ello, la argentina evitó referirse a la supuesta relación del congresista, pero aseguró que lo conoció soltero. “A mí me dijo que era soltero, yo no sabía de su vida privada, yo me baso en lo que señaló”, dijo.

No volverá a hablar con él





A su vez, la bailarina sentenció: “He decidido no volver a hablar con él”. Según Estévez, ella y Diego Bazán tuvieron una conversación privada, en donde aclararon su situación.

Las palabras que habrían molestado a Belén Estévez fueron las siguientes: “Es una amistad como cualquiera, uno sale a almorzar, a comer con sus amigos, creo que es todo”, dijo el congresista a Expreso.