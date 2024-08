La productora Cathy Sáenz, recordada por su trabajo en los realities “Esto es guerra” y “Combate”, reapareció en redes sociales tras contar que fue operada de cáncer de mama. Esta vez, la también expresentadora de televisión contó detalles de su reciente cita con el mastólogo.

Mediante un video en redes sociales, Cathy Sáenz compartió un video en el que expresa sus sentimientos en medio de su lucha contra el cáncer. Todo esto mientras iba camino a su cita médica.

“Sé que está pendiente contarles cómo ha sido el proceso. Es muy loco lo que siento, es como un sube y baja de emociones, hay días buenos, días no tan buenos. Trato de entenderme, de saber que es normal. Todos los días tomo consciencia y agradezco a Dios por estar aquí caminando”, contó Sáenz.

Tras salir de su cita, la exproductora de televisión compartió otro video en el que confiesa que todavía siente dolor por la herida de su operación y que pronto iniciarán sus radioterapias.

“Ya empiezan mis sesiones de radioterapia. Todavía el dolor me dice que es porque hay un tema de inflamación en la cicatriz, que esto va a ser un proceso un poquito largo y tenemos que tener paciencia, tengo que tener actitud positiva, todo depende de eso, necesito que mi sistema inmunológico esté arriba… Me da alegría que esto esté ya en proceso y que en algún momento esté por terminar, pero también me asusta”, dijo.

Como se recuerda, el pasado 2 de agosto Cathy Saenz recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que revelaba que había sido operada luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

