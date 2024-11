Christian Cueva ha comenzado una nueva etapa profesional al debutar como cantante junto a Pamela Franco, con quien formalizó su relación el pasado 31 de octubre durante una presentación en Santa Clara, donde sellaron el momento con un beso en el escenario. Días después, en el programa “Magaly TV, La Firme”, se difundió su interpretación de la famosa cumbia “El Cervecero,” donde invita a sus compañeros de Selección, André Carrillo y Gianluca Ladula a tomar bebidas alcohólicas.

Según las imágenes compartidas por el programa, durante la interpretación del tema, compuesto por José María Yzazaga y popularizado por el fallecido Makuko Gallardo, el exjugador de Alianza Lima alteró la letra y cantó emocionado: “Traigan a Carrillo / a Cueva y Lapadula / Que quiero beber y beber”. Con este guiño, Cueva aludió a los momentos en que fue captado junto a otros futbolistas de la selección peruana en salidas nocturnas, incluidas reuniones después de partidos de eliminatorias que generaron controversia en medios y redes sociales.

La grabación del tema habría tenido lugar en lo que parece ser la casa de su amigo y empresario Luis Sánchez, propietario del restaurante Mi Barrunto. En las imágenes de “Magaly TV, La Firme”, se ve a Cueva cantando mientras Lucho Mi Barrunto, como también se le conoce a Sánchez, lo graba con la mirada atenta de Pamela Franco.

Pamela Franco resaltó el entusiasmo de Cueva en su incursión musical, comentando entre risas: “Él no necesita consejos, se avienta nomás. De hecho, tuvimos que sacarlo del estudio”. Luego, en una entrevista con Radiomar, Cueva atendió a la prensa y, al ser consultado sobre su relación con Franco, confirmó el vínculo, aunque señaló que “oficialización” no era un término que él utilizaría. Además, elogió a Franco, a quien describió como “una gran persona que me inspira a seguir mejorando”.