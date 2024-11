El futbolista peruano Christian Cueva debutará como cantante junto a su pareja, Pamela Franco, al grabar su propia versión de la popular cumbia “El cervecero,” compuesta por José María Yzazaga e interpretada originalmente por el fallecido Makuko Gallardo.

Según el programa “Magaly TV, la Firme,” la pareja habría dado un paso en su relación al grabar esta canción, que también ha sido asociada con la vida extradeportiva de Cueva y sus conocidos escándalos. En las imágenes difundidas por ATV, se observa al futbolista cantando los versos de esta emblemática cumbia, mientras Pamela lo graba emocionada junto a la esposa del empresario Luis Sánchez, propietario del restaurante Mi Barrunto.

El empresario también presenció la escena, grabando a su amigo Christian Cueva mientras este interpretaba el tema con entusiasmo. Según el informe, la grabación del cover se habría realizado en la casa de Sánchez, ubicada en San Isidro. “Las imágenes son parte del detrás de cámaras de la grabación de la canción”, explicó luego Magaly Medina, quien presentó un improvisado video musical con imágenes de archivo creado por su equipo.

Por otro lado, Medina comentó que el tema, filtrado en su programa, podría estrenarse en los próximos días. “Supongo que hasta grabarán su videoclip”, dijo con ironía. “‘El cervecero’ es un himno a la borrachera y parece una especie de reconocimiento de su alcoholismo”, añadió. “Beber y beber, beber y beber hasta morir” fueron los versos que entonó Cueva, quien recientemente terminó una temporada con el Club Cienciano de Cusco.

¿Christian Cueva oficializó a Pamela Franco?





La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha sido objeto de especulación durante los últimos meses, luego de ser vistos juntos en diversas ocasiones, lo que ha avivado los rumores sobre un posible romance. El 1 de noviembre, el momento que marcó un antes y un después ocurrió en una discoteca de Santa Clara, cuando Cueva subió al escenario durante una presentación de Franco y, de manera sorpresiva, la besó, dejando en claro sus sentimientos.

Esa noche, el futbolista, acompañado de su amigo Luis Sánchez, dueño de la cevichería Mi Barrunto, no dudó en declarar ante el público: “Es el amor de mi vida”. Pero la revelación no terminó allí. Días después, durante una entrevista en el podcast de Carloncho, Cueva reafirmó sus sentimientos y expresó: “Solo quiero decirle que siempre voy a desearle lo mejor, y la amo con todo mi corazón”. Pamela, visiblemente emocionada y algo nerviosa, respondió: “No sé qué decir, me pone nerviosa”.