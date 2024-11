Pamela Franco rompió su silencio sobre el beso que recibió de Christian Cueva durante un concierto en una discoteca de Santa Clara, en la madrugada del 1 de noviembre. La cantante desmintió las versiones que aseguraban que ella había rechazado el beso del futbolista, aclarando que los videos, popularizados en redes sociales, fueron mal interpretados.

“Mi rostro se mostró desencajado porque estaba nerviosa. Imagino que fue algo que le fluyó porque no estaba preparado como han dicho. No hubo rechazo”, explicó Franco en una entrevista con América Espectáculos, restando importancia a las especulaciones sobre su reacción. Por su parte, la cantante aseguró que no hubo nada preparado ni planeado.

“No, no hay forma en que nos hayamos puesto de acuerdo [en el beso]. A las personas no se les puede presionar ni obligar a hacer nada, por lo menos, yo nunca hice eso” , dijo con firmeza, subrayando que fue un acto espontáneo durante una actuación en vivo.

Franco también aprovechó la oportunidad para reafirmar el buen momento que ambos atraviesan en su relación, aunque prefirió no contar los detalles de su vida privada. “Nadie está haciendo daño a nadie, estamos enfocados en nuestras cosas. No hubo beso como dicen, fue un juego más que todo”, aseguró.

A pesar de que tanto Pamela Franco como Christian Cueva habían negado en varias ocasiones su relación sentimental, el beso en el escenario del 1 de noviembre dejó claro que su vínculo es real. Tras unirse en el escenario para interpretar temas como “Dile que nos amamos” y “Mi primer amor”.