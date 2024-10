Desde Estados Unidos, Ítalo Villaseca manifestó su indignación por el desalojo de sus hijos, quienes están bajo el cuidado de su expareja, Greissy Ortega, en el distrito limeño de Lince. Villaseca aseguró que siente “lástima” por esta situación y, con el objetivo de garantizar el bienestar de los pequeños, reveló haberle ofrecido a Greyssi un departamento para que pudieran vivir cómodamente.

Sin embargo, lamentó que su oferta haya sido rechazada, afirmando: “Yo le he brindado un departamento para que viva tranquila con mis hijos y que mi mamá vaya a vivir con ellos, porque quiero que estén bien cuidados por parte de mi mamá. No quiso, me lo rechazó todo. Me bloqueó y no tengo comunicación ni con ellos, ni con mis hijos; no sé nada”.

Villaseca compartió que la comunicación con Ortega, conocida por ser hermana de la bailarina Milena Zárate, es nula, ya que fue bloqueado en todas sus plataformas. Esto ha hecho que el contacto con sus hijos también sea complicado. “No tengo comunicación ni con ellos, ni con mis hijos; no sé nada”, aseguró con tristeza en “Magaly TV, la Firme”, enfatizando su deseo de estar presente en su vida. “Me da mucha lástima. Hablé con ella y le dije mil veces que hay que hacer todo lo mejor para nuestros hijos”, comentó.





Aunque Ítalo Villaseca expresó disposición para mantener a sus hijos, fue claro al afirmar que no tiene intenciones de apoyar económicamente a Randol Pastor, el actual novio de Greissy. “Yo puedo mantener a mis hijos, pero no voy a mantenerlo a él”, subrayó. El deseo de Villaseca de establecer un acuerdo razonable y respetuoso con Ortega se ve empañado por la falta de comunicación y la incomprensión. “Tranquila, que yo me voy a encargar. Haz tu vida, pero el hecho de que hagas tu vida no quiere decir que pongas a mis hijos de esa manera”, insistió.

Greissy Ortega fue desalojada de la habitación que alquilaba en Lince junto a sus hijos y su pareja, Randol Pastor, por falta de pago, según denunció Maycol Cayllahua, propietario del inmueble. Tras abandonar el lugar, Ortega fue captada por las cámaras de “Magaly TV, la Firme” al llegar a la comisaría del distrito para presentar una denuncia. Ante esta situación, Ítalo Villaseca expresó su intención de llevar a sus hijos a los Estados Unidos, considerando incluso la posibilidad de comunicarse con Milena Zárate, hermana de Ortega, para coordinarlo. “Me gustaría hablar con Milena, pero lamentablemente con ella es otro caso. Me tiene mucho rencor, y la verdad, no estoy para vivir con rencores”, señaló.