El futbolista Jean Deza se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ para desmentir públicamente cualquier vínculo con Jossmery Toledo. Esto luego que ambos sean captados en el aeropuerto Jorge Chávez.

De acuerdo al deportista, fue una coincidencia haberse encontrado con la expolicía en el aeropuerto. Asimismo, negó haberse comunicado con la exchica reality cuando esta última mantenía una relación con Paolo Hurtado, tal y como ella contó.

“ Ha sido una coincidencia lo de Jossmery porque ese día yo había renunciado a mi club y tenía que regresar a Lima porque al día siguiente tenía que viajar a Huancayo. En ningún momento he tenido una conversación con ella fluida, ni ella me ha pedido disculpas a mí, ni yo le he pedido disculpas a ella”, indicó Deza.

En esa misma línea, el futbolista negó rotundamente tener algún tipo de contacto con su expareja, indicando que la información que brindó la modelo es totalmente falsa. Además, aprovechó en retarla a mostrar alguna prueba de lo dicho.

“ Yo no tengo ni un tipo de amistad con Jossmery y ni siquiera nos hemos pedido disculpas (...). Lo que me sorprende es que ella da a entender que yo la he llamado, cómo puede decir eso”, agregó.

Finalmente, Deza indicó que las imágenes difundidas en el programa que conduce Rodrigo González daban la impresión de ser un ‘ampay’, pero que se encuentra tranquilo porque su actual novia ya lo sabía y para él “eso era lo más importante”.