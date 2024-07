Ducelia Echevarría fue invitada en el podcast de Carlos Orozco, ‘Ouke’, donde se pronunció sobre su paso en el reality de competencia ‘Combate’. Según contó, en dicho programa habría sufrido bullying debido a su particular tono de voz.

De acuerdo a la modelo, sus inicios en la televisión fueron en el recordado programa de ATV, donde le costó superarse debido a los malos momentos que pasaba con sus compañeros. Sin embargo, recalcó que no pasó por lo mismo cuando ingresó a ‘Esto es Guerra’.

“ Cuando entré a ‘Combate’, los chicos sí me hacían bullying. Era una época que me costaba y no superaba mucho. Cuando ingresé a ‘Esto es Guerra’, yo le cuento a Peter Fajardo lo que pasó y él me dijo: ‘Du tu voz es hermosa, hagamos show y aprovechemos tu voz’”, comentó.

En esa misma línea, Ducelia indicó que el fracaso del programa de ATV se dio por falta de orden y por no tener un solo líder. Recalcó que eso no sucede en ‘EEG’ debido a que el único que pone las reglas es Peter Fajardo.

“ En ‘Esto es Guerra’ me trataron mejor que en ‘Combate’, porque ‘Combate’ se terminó para mí porque faltaba orden, t odos querían mandar, desde los conductores hasta personas que estaban detrás , entonces, uno llegaba a ‘Combate’ y no sabías quién tomaba la decisión, porque cualquiera te podía eliminar, en cambio en ‘Esto es Guerra’ se sabe que Peter Fajardo es el que ata y desata”, agregó.