¡Indignado! El cantante peruano Jean Paul Santa María reveló en televisión que su esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy, ha recibido mensajes y propuestas de futbolistas peruanos y extranjeros, a pesar de su compromiso formal.

“[...] Me han hecho recordar lo que vive mi esposa Romina Gachoy, le escriben futbolistas...” , aseguró el artista durante su intervención en “América Hoy”, sugiriendo que Jefferson Farfán podría haber contactado a la uruguaya a través de redes sociales.

“Uy, si yo hablara. Lo importante es que ella viene y me cuenta. Son futbolistas nacionales e internacionales, intergalácticos...”, dijo Jean Paul. Cabe mencionar que Farfán utiliza el término “galáctico” para referirse a sus amigos en su podcast de YouTube, “Enfocados”.

Así, el ahora cumbiambero reveló que su esposa le muestra los mensajes que recibe de los supuestos futbolistas, y decidió emitir una advertencia: “[...] Quiero que sepan que todo lo que le escriben a mi esposa yo me entero, porque a mí todo me lo cuenta”.

A pesar de ser presionado por las conductoras de “América Hoy” para revelar las identidades de quienes envían mensajes sugerentes a Romina, el cantante prefirió no hacerlo. “Tampoco voy a quemar a los amigachos que vienen escribiendo”, afirmó. “Nada respetan, no les respondo porque no quiero perder mi tiempo”, concluyó.