Jessica Newton nuevamente está en el ojo de la tormenta, pero no por el Miss Perú 2024, sino por no haber asistido a un certamen de belleza en Chimbote. El evento se llevó a cabo el 15 de junio y se había anunciado por todo lo alto la presencia de la empresaria; sin embargo, nunca llegó. ¿Qué dijo al respecto?

Magaly Medina, la nueva enemiga de exreina de belleza, hizo eco a la denuncia de Lukas Gonzáles, un empresario que se encuentra indignado porque que la mamá de Cassandra Sánchez lo dejó plantado en el importante evento pese a que cumplió con sus estrictos requerimientos.

Según detalló, Jessica Newton puso diversas condiciones, entre ellas viajar en clase Premium económica, instalarse en el mejor hotel de Chimbote y el pago de 1500 dólares por su presencia.

La mayoría de estos puntos ya se habían cumplido; sin embargo, y cuando faltaban pocas para que empiece el certamen, el manager de la empresaria llamó para avisar que no iban a llegar. Esta falta de compromiso dejó mal parado a Lukas Gonzáles, quien tenía contrato con varias marcas y patrocinadores.

Al respecto, la ‘Madre de las misses’ brindó una entrevista a un medio escrito, donde dijo que no se presentó por culpa de su asistente. Ella explicó que no subió al avión porque su colaborador había perdido sus documentos poco antes del viaje.

Ante esto, Jessica Newton pidió disculpas y dio a conocer que ya devolvió S/ 9.000 al representante del certamen por los gastos que se efectuaron.