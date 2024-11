El cantante Jonathan Sarmiento, conocido popularmente como John Kelvin, vuelve a ser noticia por una nueva polémica. Esta vez, el cumbiambero fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja Glenda Rodríguez, de 38 años, en el distrito de Los Olivos.

El lamentable incidente habría ocurrido la madrugada de este viernes 8 de noviembre en el interior de un hotel ubicado en la avenida Los Alisos, Los Olivos, donde, según la denuncia, Kelvin habría golpeado a su conviviente en el rostro y cuerpo.

Tras ser intervenidos por la policía, ambos fueron trasladados a la comisaría de Los Olivos, donde el cantante de cumbia continúa detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones. Hay que recordar que esta no es la primera denuncia de violencia para John Kelvin.

John Kelvin se encuentra detenido

A principios de este año, Glenda Rodríguez, actual pareja del cantante, lo acusó de haberla agredido en un restaurante de Pachacámac. Según dijo en aquel entonces al programa “Magaly TV, la firme”, era víctima de violencia física por parte de Kelvin.

“¡Él me pegó! Todos vieron que me dio una cachetada, un puñete en la cara. Yo ya no aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila”, expresó Glenda, señalando que el cumbiambero, en estado de ebriedad, la agredió físicamente. Sin embargo, días después se retractó de su acusación.

John Kelvin detenido en 2021

Cabe recordar que el historial de polémicas de violencia de parte de John Kelvin no es reciente, ya que en 2021 fue condenado a prisión tras ser denunciado por la madre de sus hijos, Dalia Durán, por agresiones físicas y psicológicas. El cantante estuvo un año tras las rejas antes de ser liberado.

En julio de 2021, el cantante John Kelvin fue detenido tras ser acusado de agresión física y sexual por parte de su expareja, Dalia Durán. El caso generó una gran repercusión en el ambiente artístico nacional y terminó con el cantante en prisión.

En 2022, Kelvin fue sentenciado a una pena de prisión, aunque posteriormente su caso experimentó cambios judiciales que incluyeron una reducción de la condena y, en un momento dado, su liberación. Sin embargo, volvió a enfrentarse a procesos legales y críticas públicas por las denuncias en su contra.

Regina Alcóver cuenta sobre estado de salud de Gian Marco Zignago