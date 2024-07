Karla Tarazona se sinceró en una reciente entrevista con Yahaira Plasencia para su podcast “Hablando con la Yaha”, donde no solo reveló detalles de su vida privada, sino que también se animó a hablar de Christian Domínguez. Sobre el cantante, la presentadora de televisión dijo que su separación fue lo más doloroso de su vida.

En el adelanto de la entrevista, publicado en redes sociales, Karla Tarazona confiesa que sufrió mucho cuando se separó del líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Christian”, se le oye decir a Karla Tarazona, con lágrimas en los ojos.

En otro momento de la entrevista, la conductora del programa “Préndete” también habló sobre la difícil etapa que vivió por la infidelidad del cantante Christian Domínguez. “Yo necesitaba ese cierre, era tan complicado, sí la fregué, metí la pata, perdóname”, contó.

Finalmente, el avance muestra que no todo es críticas contra el cantante de cumbia, ya que Tarazona elogió su labor como padre y aseguró que no hace diferencias con sus hijos. “Él jamás ha hecho una diferencia por mis hijos. No sería capaz de verlo en el piso y saltar encima de él como lo hace todo el mundo”, puntualizó.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez vivían una feliz relación hasta que se reveló que el cantante le habría sido infiel a su entonces pareja con Isabel Acevedo, quien en aquellos años era su compañera de baile en “El Gran Show”. Tiempo después, Domínguez oficializó su romance con la ‘Chabelita’.

