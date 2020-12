Conforme a los criterios de Saber más

Katia Palma dejó de juzgarse a medida que aprendió a amarse con sus defectos y virtudes. A través del unipersonal “Los rollos de Katia”, la actriz describe de una forma divertida las batallas que libró contra sus propios demonios en la niñez y adolescencia por su sobrepeso.

Tras el éxito que tuvo su unipersonal en 2019 tanto en la capital, como en Ica, Piura, Trujillo y Chiclayo, la jurado de “Yo soy” repondrá su entretenida propuesta, pero esta vez vía streaming, el 18 de diciembre a las 8:00 p.m. a través de la plataforma Joinnus Live.

El espectáculo cuenta con la participación de cuatro músicos encabezados por el director musical Iván Abanto, en el teclado; en la batería, Álvaro Ponce de León; en la guitarra, Carlos Eduardo San Miguel; y en el bajo, Diego Germán.

“Estamos atravesando por una situación en la que todos tenemos que reinventarnos con el arte que hacemos, por eso decidí hacer este tipo de funciones streaming, para que esa gente que no puede o no quiere salir, también nos vea. Esto es algo nuevo para mí y, aunque no lo creas, me da un poco de miedo, pero estamos con todas las ganas y las emocionas juntas”, destaca Palma.

Aunque ha demostrado que es una mujer de retos, Katia prefiere ir a lo seguro y no arriesgar. “Me encanta hacer cosas nuevas, pero el temor está ahí, todos tenemos miedo a lo nuevo, a arriesgar, yo soy así: dudo y pienso mucho en lo que voy a hacer, en el proceso, lo comunico, recibo propuestas, le doy mucha vuelta y siempre trato de hacer cosas divertidas, hilarantes, para entretener, porque es importantísimo reír más que llorar”, destaca.

Y aclara que así como hay un público generoso que se ríe con chistes fáciles, también hay uno exigente “Si le dices, habla cabeza de algo, se ríe, porque así somos los peruanos; pero hay un sector que no le gusta ese tipo de cosas y hay que entretenerlo porque sino, simplemente se va”, señala la actriz.

Y ahora tienes el reto de hacer este show donde cuentas los rollos que has tenido en tu niñez y adolescencia.

Todo el mundo tiene un rollo que contar, ya sea con su marido, su exmarido, su prima, su cuñada, la vecina o taras de niñez. Antes de chibola era llorona, me hacía pichi, he tomado biberón hasta grande.... Siempre tienes un rollo interno que contar y mi rollo siempre ha sido el físico.

¿Es tu historia contada con humor?

Así es, es mi historia, cuento por qué mi mamá, mi papá y mi hermana eran así conmigo, muchas cosas me pasaron en el camino.

¿Te sirve de catarsis?

Un poco sí , debo reconocerlo.

¿Fue duro haber tenido sobrepeso?

No es fácil, a veces no te das cuenta lo que está pasando, pero tus amigos, tu familia, todos te lo hacen notar.

¿Cómo superaste ese tema?

Si lo cuento no van a ver la obra y la idea es que la vean.

¿Alguna vez contemplaste la posibilidad de operarte para reducir medidas?

Lo pensé, pero hay que informarse bien, me parece una súper solución, pero no calificaba. Nada que ver con el tema de las cirugías, si bajé de peso fue por un dietas y ejercicios rigurosos.

¿Cuál ha sido el peor rollo al que te has enfrentado?

Sobre aceptarme como soy y el tema de ser mamá también está ahí. Acepto la vida que tengo, me encanta, son rollos que ya vencí, que los logré superar.

¿Descartaste el tema de ser mamá?

Por ahora estoy aceptando tal cual me están pasando las cosas, no me está matando la idea. Estamos en otra época, la mayoría de mi colegio tienen hijos, están casados, pero también estamos viviendo otras épocas: de divorcios, separaciones, matrimonios gay, adopciones. Las cosas han cambiado, esos temas se están aceptando más.

