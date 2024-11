El cantante Luigui Carbajal anunció que se convertirá en padre, nuevamente, luego de 22 años. Su esposa, Diana Castro, está en la dulce espera de su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por el mismo artista en “Power Sensuales”, su programa en Radio Panamericana, donde fue recibido con alegría y la felicitación de sus compañeros.

En su reciente aparición, el cantante de “Skándalo, el reencuentro” contó que su esposa está embarazada y que él se siente feliz por la próxima llegada de un nuevo integrante de su familia, pues, para él y su esposa, es una bendición.

“Yo quiero confesar que estoy enamorado de mi esposa, la amo con todo mi corazón. Voy a confesar de que Dios me dio la oportunidad de conocer una mujer maravillosa, de entregarme ante Dios y, después de 22 años, voy a ser papá otra vez y estoy feliz, estoy muy emocionado y creo que es un milagro porque mi esposa no podía salir embarazada y se dio en un momento, en realidad, del tiempo de la mujer que no le viene, que no podía salir embarazada por el tema hormonal y esto y el otro”, contó Carbajal.

“No fue en los días fértiles y por eso creemos que fue en realidad un milagro y Diosito nos mandó esta bendición para alegrar el hogar, para alegrar mi vida y me estoy esforzando mucho para poder darle lo mejor a esta nueva vida que viene a mí”, añadió el cantante.

Como se recuerda, Luigui Carbajal mantiene una sólida relación con Diana Castro, una joven 14 años menor que él y médico de profesión. Ambos se casaron en mayo del 2023, ahora, dos años después, anuncian la llegada de su primer hijo juntos.

Cabe señalar que el cantante tiene dos hijos Daleshka (23) y Gian Piero (22), fruto de una relación que el artista tuvo desde los 18 años.